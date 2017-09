Haridusminister Mailis Reps soovib, et tulevikus saaksid gümnaasiumisse sisse vaid need, kelle põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne on vähemalt 3,75. Kõik, kes lävendit ei ületa, saadetakse kutsekooli.

Täna ütleb iga gümnaasium ise, kas korraldada koolisoovijatele katsed, arvestada nende varasemaid õpitulemusi või otsustada õpilase vastuvõtmise üle hoopis vestluse põhjal, edastab ERRi uudisportaal. Ühes kohustusliku kooliea tõstmisega soovib haridusminister Mailis Reps seada gümnaasiumisse pääsemiseks ka riikliku lävendi.

„Kui me vaatame, mis on see lävend, millest edasi noor inimene kipub gümnaasiumis katkestama, siis see piir on seal kuskil 3,75 või 3,8 juures,“ ütles Reps.