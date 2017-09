„Imetlusväärne on režisööri sihikindlus ja julgus see vaimukas ja veider, aga ka romantiline ja salapärane lugu vaatajate ette tuua. Nauding on vaadata peent kaameratööd muinasjutulise maailma loomisel ning kunstniku leidlikkust selle toetuseks,” märkis komisjon kunstiliselt kauni ja tervikliku filmi kohta. „Imetlema peab ka filmi autorite nutikust kasutada filmis huvitavaid tüüpe, kes ei ole varem näitlejaametiga kokku puutunud."

„November" on täiskasvanutele mõeldud muinasjutt, mille lugu rullub lahti paganlikus Eesti külas, kus ahned ja juhmid külaelanikud pistavad rinda nii Katku, Vanapagana kui krattidega. Filmi peategelane on noor talutüdruk Liina, kes on lootusetult armunud külapoiss Hansu, kellele aga on silma jäänud hoopis imekaunis mõisapreili. Liina elu muudab veelgi keerulisemaks isa, kes nõuab, et neiu läheks naiseks temast tunduvalt vanemale mehele, ropusuisele Endlile.

Filmi rahvusvaheline esilinastus toimus Tribeca filmifestivalil New Yorgis, kus Mart Taniel sai auhinna parima operaatoritöö eest. "November" valiti ka Karlovy Vary filmifestivali ametlikku programmi ning on linastunud veel mitmetel festivalidel.

Peaosi mängivad Rea Lest ja Jörgen Liik. Filmi operaator on Mart Taniel, produtsent Katrin Kissa ning kunstnikud Jaagup Roomet ja Matis Mäesalu. Kaastootjad Ellen Havenith (PRPL, Holland) ja Łukasz Dzięcioł (Opus Film, Poola).Vastavalt Oscarite reeglite loomingulise kontrolli punktile (creative control) määrab Eesti produktsioonifirma enamusraha ka filmi eestimaisuse. Filmi levitab USA-s müügifirma Oscilloscope Pictures.