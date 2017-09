Vaaderpass seletas, et tema kioskite rendilepingud on enamuses lõpetatud. Ta seletas, kuidas ta linnaga oma kioskite välimuse teemal läbirääkimisi pidas. Lõpuks muutis ettevõte linnaga kooskõlastamata kioskite värvi ja linnale ei meeldinud tema sõnul Coffee In kioskite punane värv. Vaaderpass ei välistanud, et probleeme võis olla ka kioskite rendilepingutega.

Tunnistajapinki astub Eero Jürgenson

Jürgenson on Alexander Kofkiniga ja tema esindajatega mitme projekti asjus kokku puutunud. Nii puutus ta kokku ka Kofkini viinerikioskite teemaga, kui tal paluti putkade kujundus välja töötada. Jürgenson seletas, et eskiis kioskide välimuse kohta oli konkursil osalemise jaoks vajalik.

Pärast konkursi võitmist sõlmiti Jürgensoni sõnul järgmine leping, milles juba täismahus projektina kioskide disain välja töötati. Disaini välja töötamine kestis vaid mõned nädalad. Konkurss toimus 2008. aasta septembris ja 10 päeva pärast konkursi lõppu oli juba disain valmis. Kiire valmimise taga olid varajased läbirääkimised, kuna hunnapakkumine tehti Jürgensonile juba 2. juulil 2008.

Jürgensoni sõnul tegeles tema vaid kioskite välimusega.

Jürgenson oli ka Meriton hotelli juurdeehituse projekteerimisega seotud. Ta märkis, et see oli erinevalt kioskitest palju kauem kestev projekt. Hotelli enda projekt jäi Jürgensoni sõnul 90ndatesse ja juurdeehituse puhul nimetas ta 2004. aastat.

Tunnistusi annab Hamsa Devi Viljasaar

Viljasaar töötas 2008. aastal Tallinna linnaplaneerimise ametis arhitektina ja kuulus detailplaneeringute teenistuse alla. Viljasaar seletas, et tema ülesanne oli ehitusprojektide puhul kontrollida, kas esitatud projektid vastavad nõuetele.

2008. aasta kioskite puhul mäletas Viljasaar, et oli teinud ühe kioski kohta märkuse, kuna see oli kõrval asuvale elamule liiga lähedal olnud.

Evestus päris erinevate kioskite kohta, mille peale Viljasaar vastas, et ta ei mäleta midagi ja ei saa aru, millistest kioskitest Evestus üldse räägib.

Tunnistajapingis on Kaia Sarnet

Sarnet töötas 2008. aastal Tallinna kesklinna valitsuse linnaosavanema asetäitjana. Sarnet oli seotud kioskite konkursi kesklinna puudutavate asjaolude otsustamisega.

Sarnet seletas, et kesklinnas oli kahe kioski puhul palju arutelusid- Mere puiestee kiosk ja Tammsaare pargi kiosk. Lubade kohta ei osanud ta midgai kindlat öelda, kuna see on linnaplaneerimise ameti ülesanne ja kesklinna valitsus sellega otseselt ei tegele. Sarnet ütles, et ta ei mäleta täpselt kuidas lubade ja kioskite paigaldamise järjekord oli. Samas tõi Evestus välja Sarneti eelneva tunistuse, milles Sarnet ütles välja, et kioskid paigaldati enne vajalike lubade saamist.