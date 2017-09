USA kõmu-uudiste portaal TMZ.com väidab, et Kim Kardashian ja Kanye West saavad jaanuaris kolmanda lapse.

36aastase tõsieluseriaalitähe ja temast neli aastat vanema muusikust mehe perelisa sündivat surrogaatema abil. TMZ.com teab lausa öelda, et tulekul on tüdruk! Ka Kimi ja Kanye esiktütar North on neljane, poeg Saint aastane.

Varasemate raseduste ajal kannatas Kim eluohtliku seisundi, placenta accreta ehk sissekasvanud platsenta all. Selle puhul kasvavad platsenta veresooned ja teised osad kasvavad liiga sügavalt emakaseina sisse. Pärast sünnitust ei välju platsenta tavalisel moel ning võib põhjustada tõsist verekaotust.

„Mu arst pidi terve oma käsivarre minu sisse torkama ja platsenta käega lahti tõmbama, kraapides seda küüntega mu emaka küljest lahti. Kui jälk ja valus!” kirjutas Kardashian West esiklapse tütar Northi sündimise järel oma blogis. Arstid on keelanud tal rohkem lapsi sünnitada.