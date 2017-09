Orkaan Irma on ööpäeva jooksul põhjustanud Kariibi mere piirkonnas ulatuslikke hävinguid. Purunenud on hulk hooneid ning hukkunud vähemalt seitse inimest.

Väike saar Barbuda on muutunud vaevu elamiskõlblikuks, vahendab BBC. Samuti on ametnike sõnul peaaegu hävitatud Prantsusmaale kuuluv St. Martini saar.

(Reuters / Scanpix)

Kuna purustused on olnud tohutud, tõuseb hukkunute arv ilmselt veelgi.

(Reuters / Scanpix)

Irma on hetkel võimalikest orkaanitasemetest kõrgeimal astmel ehk tegemist on viienda kategooria orkaaniga. See on viimase kümnendi võimsaim torm, mida Atlandil nähtud. Irma tuule kiiruseks on 295 km/h, teatas USA rahvuslik orkaanikeskus. Täna liigub võimas orkaan Dominikaani vabariigi suunas.