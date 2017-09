Taani kuningakoda andis teada, et kuninganna Margrethe II abikaasa prints Henrik kannatab dementsuse all.

1967. aastast kuningannaga abielus olev prints Henrik väitis, et abikaasa Margrethe II pole talle osutanud „lugupidamist, mida üks normaalne naine oma mehele osutama peab" - etteheide puudutab fakti, et Margrethe II ei lasknud oma abikaasast kuningat teha, vaid too sai vaid printsi tiitli. Arstide diagnoos paistab printsi rängad sõnad uude valgusesse seadvat.

„Mu naine on otsustanud, et ta tahab olla kuninganna, ja see teeb mulle suurt rõõmu. Aga inimesena peab ta mõistma, et kui mees ja naine on abielus, on nad võrdsed."