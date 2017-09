Eile, 6. septembril 2017, toimus Viru pataljoni ajateenija Jarmoga kahetsusväärne vahejuhtum, kus laskeõppuse käigus tulistas ajateenija relva käsitlemisel iseennast ja suri saadud haava tagajärjel, edastas kaitseväe peastaap.

Kaitsevägi on juhtumist teavitanud ajateenija lähedasi ja avaldab omastele sügavat kaastunnet.

Vahejuhtumi uurimiseks algatati kriminaalasi. Menetlust viib läbi politsei ja juhib Viru ringkonnaprokuratuur.

Lääne Ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Liivi Reinhold kinnitab, et tegemist oli enesetapuga. "Ajateenija tulistas laskeharjutusel iseennast ja suri saadud vigastusesse. Prokuratuuril pole mingit alust arvata, et tegu oleks õnnetusjuhtumiga või et mängus oleks kellegi teise pahatahtlikkus," kinnitab ta.

Traagiline juhtum leidis aset Ida-Virumaal Sirgala harjutusväljakul.

Kaitseminister Jüri Luik: "Avaldan ajateenija lähedastele sügavat kaastunnet. Juhtunu on ülimalt kahetsusväärne. Ootame ära uurimise tulemused, mis loodetavasti annavad juhtunu kohta täpsemat infot."