Kohus mõistis karistuse meestele, kes nõudsid trammis leitud sülearvuti eest omanikult leiutasu ja seda saamata omastasid arvuti.

Süüdistuse järgi omastasid Aleksandr ja Andrei tänavu 24. märtsil sülearvutikoti koos sülearvutiga ja disaineri albumi. Nimelt leidis Aleksandr need trammist ja läks tuttava Andrei juurde. Aleksandr helistas arvutiomanikule, kelle telefoninumbri leidsid nad kõnealusest sülearvutist, ning pakkus talle leitud asjad tagastada 100eurose leiutasu eest. Omanik polnud nõus maksma, mispeale sõnas Aleksandr, et müüb arvuti maha. Lõpuks leppis omanik Aleksandriga kokku kohtumise Tallinnas keskuse Foorum juures. Kohtumisele tuli omanik koos oma tuttavaga. Sülearvutikoti koos arvuti ja disaineri albumiga jätsid Aleksandr ja Andrei kohtumisele minnes autosse. Kohtumisel nõudsid Aleksandr ja Andrei omanikult leiutasuna vähemalt 70 eurot, millega too ei nõustunud, pakkudes leiutasuna 20 eurot ja soovides enne raha üleandmist arvutit üle vaadata. Sellega Aleksandr ja Andrei nõus ei olnud ja lahkusid. Arvuti müüsid nad koos koti ja albumiga kohtueelse menetluse käigus tuvastamata isikule. Samuti süüdistatakse Andreid ühele osaühingule kuuluva Mazda 6 omastamises. Auto oli tema käes üürilepingu alusel. Andreid süüdistatakse ka varguses. Kohus karistas Aleksandrit viiekuulise tingimisi vangistusega. Andreid karistas kohus aastase vangistusega.