Hispaania naisterahvas, kes väitis, et on kuulsa Hispaania sürrealisti Salvador Dali tütar, jäi pika ninaga, sest DNA analüüs seda ei kinnitanud.

Taro kaartidega ennustaja María Pilar Abel Martínez (sündinud aastal 1956) oli varem avaldanud, et aasta enne tema sündi oli tema emal armuromaan kunstnik Salvador Daliga. Selle väite peale otsustas Madridi kohus, et kunstniku surnukeha kaevatakse üles, et DNA-analüüsiga tõde välja selgitada.

Nüüd teatasid aga Dali fondi esindajad, et läbi viidud testid tõestasid, et kõnealune naisterahvas ei ole kuidagi moodi kuulsa kunstnikuga suguluses.