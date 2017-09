Kevadel otsustas Ain, et lõpetab Tele2-ga sõlmitud lepingu, ning teatas sellest ettevõtte klienditeenindusele aprillis. Vastuseks ei tulnud esiti sõnagi. Ent suvel potsatas ta postkasti salapärane 13eurone arve.

Ain sõlmis aprillis lepingu teise teenusepakkujaga ning Tele2 enam ei kasutanud. Mais tuli küll arve, mis sisaldas nii interneti- kui mobiiliteenust, kuid midagi imelikku selles polnud: aprilli eest tuli ju maksta. Arve tasus ta õigeaegselt.

Aprilli lõpus saadetud kirjale tuli Tele2 vastus ligikaudu kuu hiljem – mai viimases pooles. Tele2 palus, et Ain tuleks teenindusse, et leping korrektselt lõpetada. Kui ta kohale läks, ütles klienditeenindaja, küsimata isegi tema nime, et lepingu lõpetamiseks ei pea kohale tulema. Ain ei mõistnud, miks Tele2 teda jooksutab, kui kõik on juba korda aetud.

Kõik aga polnud korras. Juunis tuli Aini postkasti arve – 13 eurot ja 20 senti. Ta ei suutnud kuidagi ära arvata, mille eest veel maksma peab, ja kirjutas jälle Tele2-le. Vastust pole ta siiani saanud.

Õhtulehele ütles Tele2 Eesti kommunikatsioonijuht Liina Liiv, et klient kasutas kahte teenust, milleks olid mobiiliteenus ja internet arvutis: “Mobiilinumbriga liikus klient teise operaatori juurde, kuid internet arvutis jäi aktiivseks. Lepingut saab lõpetada esinduses kohapeal või digiallkirjastatud avalduse alusel. Tele2 teenindaja soovitas pöörduda esindusse, jättes informeerimata digitaalse avalduse esitamise võimalusest. Sellest tulenevalt lepingu lõpetamine viibis. Praeguseks on kliendile lahendus leitud, leping lõpetatud ja tagasiarveldus tehtud. Palume vabandust ebamugavuste pärast.“