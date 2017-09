Alates 2005. aasta novembrist Saksamaa valitsust juhtiv Angela Merkel läheb 24. septembril toimuvatele korralistele parlamendivalimistele ilmselge soosikuna. Kolmapäeval avaldatud värske avaliku arvamuse küsitluse tulemuste põhjal soovib pärast valimisi Angela Merkelit liidukantslerina näha 47% küsitletutest. Tema põhikonkurenti, sotsiaaldemokraatide juhti Martin Schulzi eelistaks valitsust juhtimas näha vaid 21% küsitletutest. Uuringu korraldas Forsa instituut ajakirja Stern ja telekanali RTL tellimusel. Need tulemused kinnitavad, et Schulz ei suutnud pühapäevases televäitluses punkte noppida ja jäi Merkelile selgelt alla.

Liidukantsler Angela Merkel läheb Saksamaal 24. septembril toimuvatel parlamendivalimistel vormistama neljandat järjestikust võitu. Seetõttu on ka valimiskampaania kulgenud igavalt. Mõnevõrra elevust tõid sellesse meeleavaldajad, kes teisipäeva õhtul kutsusid Merkelit valjuhäälselt riigireeturiks, silmakirjatsejaks ja valetajaks ning tagatipuks loopisid teda tomatitega.

3000 toetajat ja väike rühm vastaseid

Valimisteni jääb veel kaks ja pool nädalat ning parteide juhtpoliitikud esinevad üle riigi toimuvatel kampaaniaüritustel. Kristlike demokraatide juht, liidukantsler Angela Merkel esines teisipäeva õhtul ülikoolilinnas Heidelbergis 3000 toetajale. Koosolekut üritas eemalt segada väike rühm meeleavaldajaid, kes lasi lahti vilekontserti ja karjus Merkelile: “Riigireetur, silmakirjatseja ja valetaja!” Tegemist oli AfD ja põgenike suhtes vaenulikult meelestatud liikumise Pegida liikmete ja poolehoidjatega, kes on Merkelit seganud ka varasematel kampaaniaüritustel.

Uus ja ootamatu oli Heidelbergis aga see, et pärast Angela Merkeli 36 minutit kestnud kõnet visati lavale kahest suunast tomat. Neist üks kukkus puruks liidukantsleri lähedal ja pritsis tema punasele bleiserile vasaku puusa kohal pisut tomatimahla. Halvemini läks koosolekut juhatanud Claudia von Brauchitschil, kelle valgelt pluusilt paistsid suured punased tomatipritsmed. Teine tomat läks aga täielikult märgist mööda.

PÄRAST RÜNNAKUT: Purunenud tomat valimiskoosoleku laval. (AP/Scanpix)

Merkel reageeris tabamusele rahulikult ja ulatas suurema tabamuse saanud von Brauchitschile taskurätiku.

Üks turvamees haaras pärast tomatirünnakuid kohe kaitsekilbi järele, kuid kuna olukord rahunes, siis seda kasutusele ei võetud. Tomativiskajaid ei olnud kolmapäeva hommikus veel kindlaks tehtud. Politsei algatas juhtunu asjus uurimise ja süüdlaste leidmisel ootab neid karistus. Tomativiskajaid süüdistatakse kehavigastuse tekitamise ja vara kahjustamise katses.

Valimiskoosoleku ajal läks Merkeli pooldajate ja vastaste vahel kergeks rüseluseks ning politsei kirjutas kuue rüseluses osalenu nimed üles.

Merkel: 2015. aasta ei tohi korduda

Angela Merkel puudutas Heidelbergis peetud kõnes põgusalt ka oma palju kriitikat pälvinud kahe aasta tagust otsust avada piirid Saksamaale pürginud põgenikele. Ta ütles taas, et piiride avamine ei olnud viga, sest lõviosa Saksamaale pürginud inimestest tuli absoluutsest hädaolukorrast. Ta kiitis neid sakslasi, kes põgenikekriisi haripunktis humanitaarabi osutasid ja rõhutas, et 2015. aasta ei tohi enam korduda.

Pärast Merkeli esinemist tegi üks kuulajate seas olnud mustanahaline mees endast koos “põgenikekantsleriga” selfi. Samuti esimestes ridades olnud pearätikut kandnud ema koos väikese tütrega jälgis pilditegemist naerulsui.

Piiride avamisest tulenenud kriitika Merkeli aadressil on praeguseks oluliselt vaibunud ning oma rahulolematust väljendavad peamiselt AfD ja Pegida liikmed ja toetajad, kes ka teisipäeval Heidelbergis kõigest väest Merkeli esinemist segada proovisid. Tõenäoliselt on just AfD ja Pegida esitanud Saksamaa prokuratuurile nüüdseks tuhatkond kaebust, milles liidukantsler Angela Merkelit süüdistatakse riigireetmises. Arutamisele neid kaebusi loomulikult ei võeta, sest selleks puudub konkreetne alus.