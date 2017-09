Slovakkia ja Ungari esitasid 2015. aasta detsembri algul Luxemburgis asuvasse Euroopa Kohtusse hagi Euroopa Komisjoni otsuse vastu jagada Kreekasse ja Itaaliasse saabunud varjupaigataotlejatetest 120 000 liikmesriikide vahel ära kvootide alusel.

Nii Slovakkia kui ka Ungari leidsid, et kohustuslikud kvoodid on vastuolus Euroopa Liidu õigusega. Kohus lükkas Slovakkia ja Ungari kaebuse 23 kuud pärast selle esitamist tagasi ning teatas, et Euroopa Liidu liikmesriigid on kohustatud vastavalt neile määratud kvoodile põgenikke vastu võtma. Ungari ei ole talle määratud 1294 kvoodipõgenikust seni vastu võtnud mitte ühtki. Slovakkiasse on saabunud 16 kvoodipõgenikku 902st. Ungari ja Slovakkia kritiseerisid teravalt Euroopa Kohtu otsust, nimetades seda kohutavaks ja vastutustundetuks.

Slovakkia valitsus lubas Euroopa Kohtu otsust siiski aktsepteerida. Ungari välisminister Peter Szijjarto seevastu kuulutas Budapestis, et tema riik ei kavatse jätkuvalt kvoodipõgenikke vastu võtta. Szijjarto sõnul langetas Euroopa Kohus poliitilise otsuse, mis vägistab nii Euroopa õigust kui ka Euroopa väärtusi, vahendab Kronen Zeitung.