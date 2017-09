Sellegipoolest hoidis naine oma lugejaid asjade käiguga kursis Facebooki otseülekande kaudu. „Ma ei ole siiani neid ülekandeid kordagi vaadanud,“ tunnistab Mariann ja ütleb, et tegi videod hetkeemotsiooni ajel. „Sünnitanud naised teavad, et kui on valude vahe, siis pole viga midagi. Mõtlesin, et aega on, teeme kiire ülevaate, aga siis tulid need kaadrid, kus ma suremas olin,“ muigab Mariann. Pärast sünnitust, kui väike Lende Liis ema kaissu oli pandud, kirjeldas Mallukas teises otsevideos ka oma üleelamisi, näitas tütretirtsu ning tänas kõiki lugejaid, kes talle kaasa elasid ja häid soove saatsid.

Eile õhtul jõudis TV3 ekraanile uus tõsielusari „Me saime lapse“, kus lööb kaasa ka Eesti populaarseim blogija Mallukas ehk Mariann Treimann. Mariann ütleb, et TV3 lihtsalt küsis, kas ta oleks nõus sellises saates osalema. „See on geniaalne, meie ei pea neid videoid ise tegema ja saame näidata Lendele, et ta on juba staar olnud,“ lisab Marianni abikaasa Kardo. Saates näeb viie beebi sündimist ning natuke ka kasvamislugu. Mariann paljastab, et sünnitusmajas TV3 kaamerad temaga kaasas polnud. „Keegi ei küsinud,“ muigab ta. Kardo ütleb, et alguses tahtsid nad sünnitusel rahulikult omaette olla ning Mariann lisab, et ta ei oleks ka tahtnud kohustust kaamera ees olla. Siiski pidi ta kodus enne sünnitust korra kaameramehed ka ruumist minema ajama. „Mul oli juba nii valus ja tahtsin, et nad minema läheksid, aga nad munesid ja ma natuke ärritusin,“ ütleb Mariann.

„Ma pole ise neid videoid siiani kordagi vaadanud,“ meenutab blogija Mallukas ehk Mariann Treimann seda, kuidas ta mullu haiglas teist tütart sünnitades oma lugejaid videote vahendusel sünnitusega kursis hoidis. „See oli hetkeemotsioon. Sünnitanud naised teavad, et kui on valude vahe, siis pole viga midagi ja mõtlesin, et teen kiire ülevaate.“

Enne esimese „Me saime lapse“ osa nägemist Kardol ja Mariannil erilisi hirme polnud. „Mulle ei meeldi ennast kuskilt näha,“ naerab Mariann. „Mulle tundub, et ma näen ekraanil paksem välja, mu hääl on superimelik ja ma naeran kogu aeg nagu delfiin,“ naerab ta. „Ma ei taha iseennast näha, aga ma tahaksin Lendet väiksena näha,“ ütleb ta ja lisab, et ei mäleta sünnitusest eriti midagi ja tahaks meenutada küll. Negatiivseid kommentaare nad samuti ei pelga. „Vaevalt sealt midagi sellist tuleb, mida enne pole olnud,“ sõnab Mariann. Kardo viskab seepeale nalja, et loodab, et teda näidatakse kõige rohkem. „Negatiivset vastukaja ma ei karda, sest mul pole aega seda lugeda. Kui keegi aknaid sisse loopima ei tule, siis ma seda tähele ei pane.“

„Kui ma rasedaks jäin, olin täiesti kindel, et sünnitusest ei tule isegi ühtegi pilti, aga tegelikult on endal kunagi hea vaadata,“ ütleb Riina, üks saate „Me saime lapse“ osalejatest. „Ega sünnituse ajal tegelikult ei saagi aru, et keegi seal on.“

Riina ja tema kallim Madis kandideerisid saatesse Malluka blogis nähtud üleskutse peale. Alguses ei arvanud nad, et saatesse pääsevad, sest olid kindlad, et soovijaid on palju. „Tahtsime seda teha just kogemuse pärast. Midagi uut peab ka elus olema,“ ütleb Riina. „Meiega võetigi ühendust ja öeldi: „Me tuleme külla!““ lisab Madis. Riina ja Madis kinnitavad kui ühest suust, et võttegrupp oli väga tore ja sõbralik ning nalja sai pidevalt. „Sünnitusel oli mul küll vahepeal tunne, et nad võiksid ära minna, aga muidu mitte,“ sõnab Riina.

Riina ja Madis tunnistavad, et arstid olid üsna üllatunud, kui koos sünnitajaga ka võttegrupp kohale ilmus. „Öises vahetuses olid natuke vanemad inimesed, keda see tegi natuke tusaseks, aga hommikuses olid noored ja nemad oli sõbralikud. Ainult seljasüsti tegemist ei lubatud filmida,“ sõnab Madis.

Muide, Riina ja Madis on paar olnud napilt kaks aastat. „Meil käis asi kähku – olin juba paar kuud pärast kokku saamist rase.“ 19. detsembril sündis nende perre väike Ragnar. „Ei soovitaks teistel küll nii vara lapsi saada, kuid meid on see lähedasemaks teinud,“ sõnab Riina. Madis ütleb, et vanemad olid esiti nende saates osalemise vastu. „Nüüd on nad juba leppinud,“ lisab Riina ja ütleb, et saates osalev Birgit on tema sõbranna ja nii oli lihtsam – sai vahepeal sõbrannaga muljeid jagada.

Enne avasaate ekraanile jõudmist tunnistas Riina, et pisut hirmutav oli küll. „Ma olen klienditeenindaja väikeses maakohas, kus kõik tunnevad kõiki, nii et saab huvitav olema.“ Negatiivset tagasisidet ta ei karda. „Saates on küll paar kohta, mille peale võib rahet tulla, aga olen selle vastu üsna immuunne.“

Riina ja Madis poja Ragnariga. (Martin Ahven)

Birgit: paar viimast tundi sünnitusest oleks võinud välja jääda

Eile ekraanile jõudnud uues tõsielusarjas osalevad ka Tõnis ja Birgit, kelle perre sündis mullu detsembris jõululaps Robin. „Kui tagantjärele mõelda, siis ma paar viimast tundi sünnitusest oleks välja jätnud, sest ma ei tundnud end hästi ja ei soovinud sel hetkel kedagi näha,“ mõtiskleb Birgit.

Birgit paljastab, et nad ei olnud oma osalemises viimase hetkeni kindlad, kuid produtsent suutis nad nii kenasti ära rääkida. „Alguses oli natuke harjumatu, kui kaameramehed kohale tulid, aga lõpuks olid nad juba koduuksel vastas, kui ma töölt tulin,“ räägib Tõnis. Birgit sõnab, et kui muidu polnud neil kaameratega probleeme, siis sünnitusmajas natuke oli. „Sain kaks negatiivset kogemust – ühe sünnituseelses osakonnas ja teise sünnitustoas, kui arstid ei mõistnud, miks kaamera seal olema peab. Teine arst ei soovinud ise lihtsalt pilti jääda, see on mõistetav.“

Küsimusele, miks kaamerad nii isiklikku ja intiimset sündmust jäädvustama lubati, oskas Birgit enda sõnul vastata alles siis, kui kõik tehtud oli. „Ma arvan, et sind ennast ka huvitaks, kuidas see kõik päriselt välja näeb. Mina olen oma panuse andnud.“

Tõnis ja Birgit tahtsid poeg Robini sündi jäädvustada, et hiljem tore vaadata oleks. (Martin Ahven)

Linda ja Mario: me ei lubanud kaameraid sünnitustuppa

„Mina pidin naist moosima,“ muigab saates osaleva paari Linda-Mario meespool. „Mõtlesin alguses, et pole vaja saates osaleda, aga kui saime teada, et filmib sama meeskond, kellega juba oleme kokku puutunud, siis mõtlesime, et võiks ka,“ sõnab Mario.

Mario ja tema abikaasa Linda on varem osalenud TV3 saates „Kallis, sa oled kosunud“, kus Linda kaalu kaotada üritas, ning otsustasid nüüdki kaamerad oma koju lubada. Linda ja Mario ütlevad mõlemad, et tegelikult on see tore, et kaamerad elu suursündmuse tunnistajaks olid, sest endale jääb hiljem hea mälestus. Nende poeg Kerdo sündis 26. oktoobril. Linda ja Mario lubasid kaamerad pea kõikjale, kuid selle leppisid nad kohe algul kokku, et sünnitustoa uksest võttemeeskond sisse ei tule. Ühe korra palus paarike kaamerad ka kinni panna, kui Lindal väga suured valud olid. „Pärast sünnitust tulid nad ülejärgmisel päeval tagasi, kui ma natuke taastunud olin. Meil läks sünnitus pisut nihu,“ poetab Linda. Laps oli kriitilises asendis ja seetõttu kutsuti Lindal sünnitus esile. Beebi ilmaletulek oli üsna raske ja arstid pidid lapse seisukorda pidevalt kontrollima. Asi lõppes erakorralise keisrilõikega. „Isegi, kui oleks olnud loomulik sünnitus, ei oleks me kaameraid sinna lubanud,“ kinnitab Linda.

Neli aastat paar, millest kaks abielus olnud Linda ja Mario panid pojale nimeks Kerdo. „See on lihtne nimi ning seda esineb üsna harva,“ põhjendavad nad. Esiti kaalusid nad pojale kahe nime panemist, kuid siis otsustasid, et see läheb liiga keeruliseks ja pikaks. Nimi Kerdo oli Mario mõte.