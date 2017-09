Lähenevad kohalike omavalitsuste valimised on toonud avalikkuse ette terve hulga inimesi, kes on seni olnud tuntud hoopis muudes valdkondades – muusika, kirjanduse, kino või teaduse alal või näiteks seksuaalvähemuste kogukonna eestseisjana. Paljud neist on valimistel esimest korda ja sinna osalema kutsutud, aga miks nad nõustusid? Nagu selgub, võib põhjuseid olla õige mitu. Samas on see näiteks tantsuõpetaja Merle Klandorfi arvates täiesti normaalne nähtus. „Kust siis peaksidki uued poliitikud tekkima? Ma ei arva, et ainult noortekogud peaksid neid üles kasvatama. Just suurema elukogemusega inimestel, kes on töötanud paljudel erialadel, on lai silmaring. Nende koht ongi ju poliitikas,” leiab ta.

Merle Klandorf: „Kust siis peaksidki uued poliitikud tekkima?“

Tantsuõpetaja Merle Klandorf kandideerib tänavustel valimistel samamoodi nagu neli aastat tagasi – Keskerakonna nimekirjas Pirital. Toona jäi Klandorfil Tallinna volikokku pääsemisest mõni hääl puudu ning ta asus neljaks aastaks tööle Pirita halduskogus.