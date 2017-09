“Minu jaoks tähendab see ühe suure unistuse täitumist. Alles selle aasta alguses tekkis mõte, et kunagi tahaksin kindlasti Ameerika Ühendriikides laval olla, kuid selle idee asetasin nende plaanide hulka, mis võiksid alles mõnekümne aasta pärast juhtuda. Aga - jõuad mõelda ja juba juhtubki! Sellel üritusel osalemine on kindlasti minu senise elu üks suurimaid saavutusi,” kirjeldas Kristel Kuslapuu oma emotsioone.

New York Fashion Week programmis saavad disainerid osaleda vaid personaalse kutse alusel, mistõttu on saadud kutse väärikas tunnustus nii Eesti moedisainile kui ka andekale moekunstnikule endale.

“Minu lemmikosa kollektsioonide loomise puhul on loomulikult nende tegemine, kuid erilist rahuldust pakub publiku reaktsioon, kui mu looming on laval. Ootan huviga, kuidas ookeanitagune publik mind vastu võtab. Olen meelega provokatsiooniks kollektsiooni sisse pikkinud paar eestikeelset sõnumit, et näha, kas see paneb inimesed mõtlema, guugeldama või jätab see neid täiesti külmaks.”

New Yorgi moenädalal esitletav kollektsioon kannab nime “Little Boys Blue” ning see räägib ühiskonnakriitiliselt sellest, kuidas tänapäeval võiks kindlaid soorolle omavaid rõivaid olla vähem.

“Minu soov on inimesi raputada ja proovida neid panna iseendast kaugemale vaatama, mitte pealesurutud norme järgima. Me oleme kõik erinevad ja meil on erinevad tõed. Inimene on kõige vabam just siis, kui ta kannab seda, mida tema tahab kanda, mitte seda, mida teised tahaksid teda kandmas näha. Nagu kombeks, ammutan inspiratsiooni klišeedest, irooniast ja eneseirooniast,” rääkis Kristel Kuslapuu.

New York Fashion Week toimub 7. – 13. septembrini ning Kristel Kuslapuu jõudmist moenädalale toetas Viru Keskus ning palju suurepäraseid eraisikuid läbi ühisrahastusplatvormi Hooandja. Oktoobrikuu alguses tutvustab Kristel Kuslapuu moenädalal esitletud loomingut koostöös Viru Keskusega ka eestimaisele moepublikule.