Tatari 6 ukselävelt vaadates tundub tänav sellel sügisehõngusel hommikul vaikne. Suvistele üritustele on julma pauguga uks suletud ja aeg on avada väravad mis juba kolm kuud sügelenud lahti krigiseda. Eelmisel nädalal raske kannahoobiga käima tõmmatud hooaeg sai juba tunda suurt publikumenu, laupäeval lammutas Rockstar’si laval doom roki koljat Taak. Sellest johtuvalt on ootused uueks hooajaks kõrged!

Tallinna vanima rokiklubi tiitli on Rockstar’s auga välja teeninud – 15 aastat saab selle hooajaga täis. Keegi ei oska kokku arvestada mitu kitarristi enda liiga rasket võimendit sellest järsust trepist alla on vedanud, mitu trumminahka on sellel võrdlemisi kitsal laval puruks löödud või mitu inimest on Rockstar’si hubastes soppides endas rokipisiku avastanud.

15 aastat on ühe rokiklubi jaoks aukartust äratav iga! Midagi on nähtavasti õigesti tehtud kui kõrval on tekkinud ja sama kiiresti ära kadunud oi kui palju teisi. Põhiline on jalad maas hoida ja muutuste tuultes lehvida. Nõnda vahetab Rockstar’s selle hooaja alguses mõtteliselt karva kui Eesti roki- ja popipubliku poolt armastatud bändi Shanoni trummar Henry Hinno annab klubi programmijuhi ohjad üle nooremale generatsioonile ja rooli asub keerama Madis Velström, kombe kohaselt ka bändimees, laulja bändides Intact ja Mad Harley.

Septembri kava on kõigile imetlemiseks Rockstar’si kohal toimetava baari Woodstock aknale naelutatud juba augusti algusest alates. Ikka selleks, et kohalik rokirahvas saaks atra seada. Üle 12 aasta astub Tatari tänava keldris lavale legendaarne Tharaphita ja üle 2 aasta esineb taas kuulsustest koosnev Astro Zombies. Lisaks näeb septembris „roku“ laval veel üle 30 artisti Eestist, Soomest ja isegi Ukrainast.

Lisaks tihedale kontsertprogrammile leiab Rockstar’sis tegevust ka nädala sees kus teisipäeva õhtuti toimub rock viktoriin, kolmapäeviti seltskonnamängud ja palju muud põnevat. Kavaga saab tutvuda kas Woodstocki akent piideldes või minnes klubi facebooki lehele.