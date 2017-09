Tallinna transpordiameti liikluskorralduse juht Talvo Rüütelmaa andis intervjuus mõista, et enim mõjutab pealinna liiklust just Haabersti ristmiku ehitus. Kui lisada võrrandisse veel kooli minejad ja puhkuselt naasvad tööinimesed, siis on kaos kindel. Transpordiameti statistikagi järgi on kõige rohkem sõidukeid (650 551) liikluses 5.–11. septembril.

On teisipäeva hommik, kui kell 7.30 hakati Tiskre ringteelt liharestorani eest võidu Viru hotelli ette sõitma.

Varajane hommik: ummik 20 minutit

Kõige kiiremini saab minema jalgrattur, aga juba mõnesaja meetri pärast sõidab autojuht üksildasel teel temast mööda. Ei mingit ummikut.

Õnn on üürike, sest esimene toppamine liikluse pärast tuleb autojuhile täpselt linna piiril neli minutit pärast starti. Kümme minutit pärast starti on autojuht sõitnud kolm kilomeetrit. Jalgrattur paneb kaasvõistlejast mööda nagu telefonipostist. Kirub pisut tuult ja vaatab, kuidas kavalamad autojuhid püüavad Haabersti ristmikku vältides Kakumäe kaudu linna pääseda. Aga sealgi on juba sabakene.

Viis minutit hiljem on rattur juba Saku suurhalli juures, autojuht on edasi liikunud vaid 500 meetrit. Jalakäija saab bussile, aga sõita kaua ei saa. Hetke pärast on ta Kakumäe Selveri juures ummikus.

Bussijuht ohkab raskelt, laseb rooli lahti ja seob käed kõhule risti. „Täpselt sellised pausid, et suitsumees jõuab ühe sigareti teha,“ muheleb ta.

Järgmise 20 minutiga jõuab autojuht Haabersti ringilt loomaaia väravani. Seda pole kolme kilomeetritki. Jalgrattur on juba Sõle ja Paldiski maantee ristmikul ehk autost kaugel ees. Aga nüüd on autojuhil tee vaba ja kogu ülejäänud marsruudi läbimine võtab kaheksa minutit. Kell 8.18 on autojuht finišis, bussireisija just loomaaia väravasse jõudnud, jalgrattur väntab Vabaduse väljakul.

Teekond oleks pidanud Google'i kaardirakenduse järgi aega võtma 21 minutit, autojuhil kulus 48 minutit. Poolteisest tunnist on asi kaugel. Bussireisijal võttis kogu tee aega tund ja kümme minutit, millest 17 minutit ootas ta bussi. Millega me eksisime?

Hilisem hommik: ummik 10 minutit

„Nalja teete, ummikud on hiljem. Keegi ei rihi kella kaheksaks hommikul südalinna,“ nuriseb toimetuserahvas. Bussijuhtki seletab, et tõsi, 8.45 kuni 9.15 olevat need kõige magusamad liiklusseisakud.

„Kas meil tuleb täna uuesti mingi oleme-ummikus-ja-vihased-katse?“ küsib online`i pealik Dannar Leitmaa järgmisel hommikul mõnitavalt.

Jah, viisakas teadlane teab, et ühest katsest tehtud järeldused ei pruugi veel tõele vastata.

Samad osalised, samad transpordivahendid, sama koht aga uus hommik ja uus kellaaeg: start antakse 8.55.

(Olgu tõe huvides öeldud, et esialgu plaaniti start anda 8.30, aga jalakäija hindas võimeid üle ja taksoga Mustamäelt 20 minutiga Tiskresse ei jõudnud. Kulus 45 minutit. Varasemal kellaajal probleemi polnud.)

Autojuht jätab ratturi ja jalakäija kohe selja taha. Viie minuti pärast on Circle K juures autodel hoog väiksem, aga ummikuks seda nimetada ei saa. Veel viis minutit ja autojuht on Haabersti ringil, sama kaua kulub loomaaia väravani jõudmiseks, kus buss ühes Õhtulehe reporteriga mööda sõidab.

Virru jõuab auto siiski kiiremini ja aeg läheb lukku kell 9.23 – eeldatavast ajast seitse minutit kauem.

Eksperimendi esimesel päeval kulus bussil stardist loomaaia väravateni jõudmiseks kolmkümmend minutit, aga teisel päeval vaid üheksa! Vabaduse väljaku nurgal on buss 9.19, Viru hotelli juures on jalakäija kell 9.30 ehk ühtekokku kulus sõiduks 35 minutit, mis on täpselt poole vähem võrreldes teisipäevaga.

Jalgrattur tuleb sama ajaga, mis päev varem ja läheb pesema.

Viimsilane Pirita sissesõidust: "Normaalne on liiklus, mitte ummik."

„Terevisioon“ tegi esmaspäeval, esimesel koolipäeval otselülituse Pirita teelt. Indrek Kiisler teatas, et Pirita ja Viimsi elanikele ei alga sügis mitte pööripäevaga, vaid päeval, kui lapsed lähevad esimest korda kooli. Autoderivi olevat pikk ja ulatuvat suisa Selverini välja.

Kesklinnast kaugel Viimsis elav Jaan mühatab: „Jah, autoderivi on tõesti pikk, aga see ulatub alati Selverini välja. Erakordne ummik see küll ei ole.“