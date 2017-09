Eestlastegi seas populaarne odavlennufirma Ryanair muudab novembrist pagasile kehtestatud reegleid. Enam ei või pardale tulla kahe koti või suure kohvriga.

Piirangu põhjuseks on firma väitel see, et kahe pagasi salongi kaasa võtmise võimalust kasutas lihtsalt liiga palju reisijaid. See venitas lennuki stardiaja liiga pikaks. Teist kotti tohivad edaspidi pardale kaasa võtta vaid spetsiaalsete kliendiprogrammide osalised.

Lisapagasi saavad reisijad väravas tasuta ära anda. Ryanair langetab suurte kohvrite lennule registreerimise hindu, et inimesed eelistaksid pigem seda varianti kui käsipagasit. Samuti tõuseb ära antava pagasi kaalupiir 20 kilo peale. Salongi tohib tavareisija novembrist võtta vaid väikese, kuni 10kilose koti.