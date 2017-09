See on ühe väikese toetuse pärast oluline küsimus, sest kui vanur elab registrite järgi 1. aprillist kuni 1. septembrini üksi (ja kui ta pension on väiksem kui 470 eurot), siis antakse talle oktoobris 115 eurot. Ei hakka siin arutama, kas raha üldse vaja on. Kütteperiood tulemas, saab või puid osta? Aga kas niisugune viiekuuline periood jääb ka edaspidisteks aastateks tingimuseks? Kas ülejäänud kuudeks võib end mujale sisse kirjutada või miks siis kogu aasta sissekirjutus pole toetuse tingimuseks seatud – seda pole kuskil seletatud.

Kui tõesti peetakse oluliseks, et toetust saaksid kõik pensionärid, kes elavad üksi, pidanuks igale leibkonnale „individuaalselt“ lähenema. Selle all mõistan, et igale pensionärile võinuks postkasti potsatada nimeline ja õigeaegne teatis kohustusega kontrollida, kas sissekirjutused on ikka nii tehtud, nagu tegelik elu praeguse seisuga on. Registripidajad või sotsiaalministeerium võinuks rakendada paljude firmade taktikat, kes nii teevad ja postkasti nimelisi pöördumisi reklaamiga saadavad.

Praegusel juhul jäi reklaam nõrgaks. Tean endagi tutvusringkonnas paljusid, kes imestavad, et nende ema või isa ei saagi seda toetust, sest nad on unustanud ennast vanemate juurest välja kirjutada, kuigi elavad juba ammu mujal. Naabergi arvas kogu aeg, et ema elab üksi, ju ta saab toetust. Ta ei teadvustanud, et riik ei saa tõesti ukse taga kalossipaare lugemas käia. Et kirjade järgi elab ka tema ise seal.

Kasusaaja oleks pensionär, aga tema ei saa teisi välja kirjutada. Ta saaks vaid selle vajadust oma järglastele meelde tuletada, aga sedagi ei teinud mainitud põhjustel ju paljud. Kes siis süüdi on?

Andmete korrastamiseks peaks andma lisaaega ja põhjendama viiekuulist sissekirjutuskohustust. Võiks anda lisavõimaluse, sest riik pole seni mitte kuidagi nõudnud registrite korrasolekut, aga just selle alusel jagatakse toetusi. Muidu jääb mulje, et riik tahab inimeste teadmatuse pealt kokku hoida.