Samal ajal kui Põhja-Korea näitab maailmale jõu- ja ilunumbreid, astub Venemaa taas esile suure rahusobitajana. Venemaa ei toeta majandussanktsioonide karmistamist vastsele vesinikupommiriigile ja leiab välisminister Lavrovi suu läbi, et vaja on poliitilist lahendust. Lavrov unustab, et läbirääkimised punadiktatuuririigiga ei ole enam kui kümne aasta jooksul tulemusi andnud, ja unustab mugavalt sellegi, et just Venemaa ise on Põhja-Koreale alusepanija.

Idanaabri telekanalid on täis arutelusid teemal, kas enne ründab Ameerika või Korea. On vähe üllatav, et Venemaa meedia kohaselt tarnis Ukraina Põhja-Korea tuumaprogrammi jaoks raketimootoreid ja -tehnoloogiat. Süüdistuse iroonilisus seisneb selles, et millegipärast ei kasuta Ukraina ise oma arenenud raketitehnoloogiat verise agressori vastu.

Venemaa huvi Süürias on nõrgestada Euroopat ja turvalisust kogu maailmas. Sama huvi on idanaabril ka Põhja-Koreas. Loodetavasti pole tuumanupuga varustatud Põhja-Korea igavene president oma vaimset võimekust veel täielikult kaotanud ja ärpleb vaid profülaktika mõttes.

Küll on üsna kindel, et ülim juht tunnetab oma selja taga Putini mehist õlga. Jääb vaid üle loota, et maailm Venemaad rahusobitajana kuigi tõsiselt ei võtaks ja selle märksa verisemaid rünnakuid ära ei unustaks.