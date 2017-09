Kiireim viis sõbrast lahti saada on laenata talle raha, on mõttetera, mis pole ilmaasjata laialt käibele läinud – kuidas mesimagusast-anuvast jutust saab kõrvalepõiklemine ja tühjad lubadused niipea, kui läheneb laenu tagasimaksetähtaeg, teavad rääkida paljud, kes sel viisil sõbrast, tuttavast või pereliikmestki igaveseks ilma jäänud. Millised katsumused võivad ees oodata võlausaldajat, kes ebaausale võlglasele kord laenatud raha lihtsalt ära kinkida ei taha, rääkis eilne lehelugu.

Järvamaa pensionär Aleksander on omal nahal kogenud, kuidas kohtuvõit võib olla alles esimene samm, et õiglus lõplikult jalule seada. Suurem pettumus ootas pensionäri alles ees: siis, kui selgus, et kui võlgnikul pole (ametlikku) tulu ega vara, ja kui olekski, siis eelisõigus võlgade katteks on neil, kes on võlgniku vastu varem kohtusse pöördunud.

Kuidas on üldse võimalik, et inimene, kes seaduse ees on paljas kui püksinööp, jätab igati maksejõulise mulje (või elab suisa luksuses, ka sellistest näidetest on ajakirjandus kirjutanud) kümnetele võlausaldajatele, pole küsimus mitte ainult kohtutäituritele, vaid ka varjatud tulu vastu sõdivale maksuametile. Kas täna elatisvõlgnike pitsitamiseks mõeldud erimeetmeid võiks kasutusele võtta teistegi jultunud võlglaste tarvis, võiks selgitada aga seadusandja.

Kuid kindlaim viis vaevalisest kohtuteest ja sellega seotud (närvi)kuludest hoidumiseks on raha laenamisest keeldumine. Eriti suuremate summade puhul võiks ohumärgiks olla ainuüksi see, kui võlaküsijale mujalt – näiteks pangast – laenu ei anta. Ent kontrolliviise on teisigi – uurida tasub, milliseid tulemusi annab Krediidiinfo või Ametlike Teadeannete nimepäring, sotsiaalmeediaajastul on küllalt lihtne leida ka teisi inimesi, kel varasemalt sama isikuga halbu kogemusi on olnud. Kahtluste korral on parem jätta laenamata.