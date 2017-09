Juba seitse aastat on Meghani kodulinnaks olnud Toronto, kus vändatakse tema telesarja „Suits”, lugu kuuest New Yorgi advokaadibüroo töötajast. „Seitse Kanada talve!” õhkab ta Vanity Fairi reporterile. „Päris pikk aeg ühe Lõuna-California tüdruku jaoks.” Näitlejatar on püüdnud eluaset võimalikult bangalolikuks muuta – puidust põrandad on lagedad, akendest tulvab sisse valgust.

Kui Meghan Markle (36) peaks tõepoolest prints Harryga (33) abielluma, saab temast esimene ameeriklane pärast kurikuulsat Wallis Simpsonit, kes Briti kuningliku pere liikmeks pääseb. Ent erinevalt kaks korda lahutatud Wallisest, kelle nimel kuningas Edward VIII troonist loobus, on Meghan lühikese ajaga brittidele armsaks saanud. Pole ka ime, nagu selgub värskest Vanity Fairi intervjuust. Brünett teletäht on imekaunis, naiselik, ehe ja soe.

Kui prints Harry ja ameerika näitlejanna Meghan Markle’i armulugu mullu oktoobri lõpus ilmsiks tuli, puhkes niivõrd äge ja paiguti lausa inetu meediatorm, et Harry oli sunnitud oma pruudi kaitseks sõna võtma. Nüüd avas Meghan värskes Vanity Fairi numbris esimest korda suu nende lembeloo teemal. „Oleme kaks inimest, kes on tõeliselt õnnelikud ja armunud.”

Ajakirjanikku kostitab ta tšillise pastaroa, roheliste köögiviljade ja krõbeda saiaga ning lubab väikesest poekesest pärit tšillikaunu veel purgiga koju kaasagi anda. Meghan pole teinud saladust, et ta on köögis kibe käsi, nagu muuseas ka tema tegelaskuju, ambitsioonikas noor jurist Rachel Zane.

Ema poolt afroameeriklanna

Meghan väidab intervjuus, et tema ja Harry tutvusid eelmise aasta juulis Londonis sõprade vahendusel. On kahtlustatud, et armusuhe sai alguse siiski veidi varem. Kuigi Walesi printsi noorem poeg nõudis mullu novembris erakordses pressiavalduses, et ajakirjandus tema uuele sõbratarile rahu annaks, pole rahu kusagil. Tabloidid toonitasid, et Meghan on kuninglikust kavalerist vanem ja pealekauba lahutatud (abielu produtsent Trevor Engelsoniga ei kestnud kaht aastatki).

SÕPRADE PULMAS: Prints Harry ja tema südamedaam Meghan (paremal) tänavu märtsis sõprade pulmas. (VIDA PRESS)

Mõnele on pinnuks silmas tema afroameerika päritolu, kuigi see kusagilt välja ei paista. Kuid telekaunitar on säilitanud kogu selle tsirkuse juures üllatavalt külma vere. Oma juuri ta ei häbene. „Olen isa poolt europiid ja ema poolt afroameeriklane,” kuulutas ta juba mulluses intervjuus ning on rääkinud, et tema joogatreenerist ja terapeudist ema Doria Radlan on pulkpatsidega ja täiesti tumedanahaline.

TÕMMU EMA: Meghani ema Doria on ehtne afroameeriklanna, kuid tütrele on ta pärandanud vaid pruunid silmad ja lokkis juuksed. (VIDA PRESS)

Punapäine Harry oli tuntud Briti õukonna elumehena. Tema vend William, tulevane troonipärija, oli viks ja viisakas, Harry aga jäi Londoni ööklubis purjuspäi videokaamera ette, lõi kord paparatsol moka lõhki ning kandis 2005. aastal karnevalil natsimundrit ja pidi pärast, silmad häbi täis, avalikkuse ees kahetsust avaldama. Viis aastat tagasi ilmusid Briti kõmulehtedes fotod printsist Las Vegase hotellis basseinipeol – purjakil porgandpaljas Harry hoidis tundmatu alasti naise kõrval oma mehetunnuseid peos ning teisel fotol näitas tagumikku.

Kardeti, et 12aastasena ema kaotanud Harry läheb päris ülekäte või saab surma – sama kirglikult kui pidutsemist võttis ta ju oma sõjaväekarjääri. Kuid Afganistanis teeninud prints paistis 30. eluaasta täitumisega maha rahunevat. Ta võttis oma südameasjaks haavatud sõjaveteranide sportmängude Invictus Gamesi korraldamise ning tegeleb üha enam heategevusega nagu tema kadunud ema Diana.

Lapsepõlv möödus „Tuvikeste“ võtetel

Ka miss Markle tegeleb kirglikult heategevusega ega ole mingi lehtsaba. „Ta on liiga tõsine, liiga hästi kasvatatud,” nendib Vanity Fairi artikkel. „Sündisin ja kasvasin Los Angeleses, olen California tüdruk, kes elab põhimõtte järgi, et pole midagi, mida ei saaks kas jooga, ranna või paari avokaadoga parandada,” kirjutas Meghan kunagi oma blogis.

Kuna tema isa Thomas Markle oli Hollywoodis valgustaja, käis tüdruk kümme aastat iga päev pärast kooli komöödiasarja „Tuvikesed” võtteplatsil. „Naljakas ja perversne kasvukoht ühele katoliku kooli vormis tüdrukule,” naerab Meghan. Vanemad olid lahku läinud, kui Meghan oli kahene. „Aga ma ei näinud neid eales tülitsemas. Puhkusereisidel käisime ikkagi koos.”

Saanud 18aastaseks, astus Meghan Illinois’ osariigis Northwesterni ülikooli, õppis põhiainena nii teatrit kui ka rahvusvahelisi suhteid ning sai oma pere esimeseks kõrgharitud liikmeks. Aasta töötas Meghan Argentinas USA saatkonnas.

Näitlejakarjäär ei sündinud kergelt. Ilmselt tänu isale sai Meghan 2002. aastal väikese rolli seebiooperis „General Hospital”, kus Thomas Markle oli 35 aastat valgust näidanud. Järgnesid sutsakad sarjades „CSI” ja „Castle” ning kolm suurt filmi: komöödia „Lohista ta lavale” Russell Brandiga, „Mäleta mind” Robert Pattinsoniga (mõlemad 2010) ja „Vastikud ülemused”. Et „Suits“ on jõudnud juba saja osani, üllatas kõiki selle tegijaid.

TELETÄHT: Meghan Markle ja Sarah Rafferty telesarjas „Suits“, mida vändatakse 2011. aastast saadik. (VIDA PRESS)

„Ma armastan suuri armastuslugusid.“

Kuigi mullu kuulutas Briti kõmuleht Daily Star, et printsi kallim on pärit kuritegelikust rajoonist ning Harry tulevane ämm elab kõrilõikajate ja narkomaanide keskel, püüab noorpaar rumalusi ignoreerida. „Ma võin teile öelda, et lõppude lõpuks on kõik väga lihtne,” lausub Meghan Vanity Fairis. „Oleme kaks inimest, kes on tõeliselt õnnelikud ja armunud. Kurameerisime väga vaikselt umbes kuus kuud, enne kui see teatavaks sai, ning ma töötasin kogu aeg. Ainus, mis muutus, oli inimeste vaatevinkel. Minu juures pole midagi muutunud. Olen endiselt seesama inimene, kes ma olen, ja ma pole lasknud end eales oma armusuhtel määratleda.”

Kui Meghan Harryst räägib, tuleb päike välja, täheldab ajakirjanik. Kuid näitlejatar jääb üsna napisõnaliseks. „Kindlasti saabub aeg, mil me peame esile astuma, end esitlema ja lugusid pajatama, aga loodetavasti inimesed mõistavad, et praegu on meie kahe aeg,” ütleb printsi sõbratar. „See ongi üks põhjus, miks see nii eriline on – et see kuulub ainult meile. Aga me oleme õnnelikud. Mina isiklikult armastan suuri armulugusid.”

Virtuooslik kalligraaf ja Serena Williamsi sõbranna

Kuni näitlejakarjäär hoo sisse sai, elatas Meghan end mitmesuguste kõrvaltöödega – oli restoranis administraator ja tegi ilukirja, koguni staaridele. „Näiteks kirjutasin Robin Thicke’i ja Paula Wattoni pulmakutseid,” rääkis näitlejatar ajakirjale Esquire. “Minu meelest on käsitsi kirjutatud sõnumid kadunud kunstivorm.”

Meediamöllus on Meghan saanud tuge nii Harrylt kui ka sõpradelt. Üheks lähedaseks sõbraks on talle tenniseäss Serena Williams, kes on õpetanud Meghanile, kuidas käituda näiteks siis, kui paparatsod sulle ukse taha ilmuvad. „Ütlesin Meghanile: „Sa pead olema see, kes sa oled, Meghan. Sa ei saa peitu pugeda,”” kommenteeris Williams Vanity Fairile.

Armastab oma tedretähne