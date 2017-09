Miami Beach jagab elanikele tasuta liivakotte, et veetõusu korral barrikaade ehitada. Miami linn ja selle külje all asuv Miami Beach on jaotatud viieks tsooniks. See ala, mis jääb otse vee äärde, kuulutati eile võimalikuks evakuatsioonialaks. Hommikul kell seitse välja antud teade kinnitab, et Irma on võtnud suuna otse Florida peale. Tänavad on inimtühjad, ainus elu on veel eelmainitud kauplustes ja bensukates, kust viimaseid riismeid kokku ostetakse. Kohalik valitsus hoiatab inimesi veel ühe ohu eest - nimelt kraanad. Neid on laiemas Miami piirkonnas kokku üle saja. Võimas tuul võib need ümber ajada ja kõrvalhoonetesse kukutada.