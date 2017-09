Tartus eile alanud teatrifestivali Draama 2017 raamatus ilmus intervjuu läinud teatriaasta parimaks meesnäitlejaks tunnistatud Endla teatri näitleja Märt Avandiga, kes avaldab usutluses arvamust, et seisakusse jõudnud Eesti Draamateatri ja Tallinna Linnateatri juhtide aeg on otsas.

"Tallinna vanemate teatrite olukord on enam-vähem normaalne, ma arvan. Mõlema puhul on täielik seisak ammu käes mõistagi, muutus on lähedal ja praeguste juhtide aeg on otsas. Ma ei usu, et kummagi teatri peanäitejuhid, nii Pedajas (Eesti Draamateatri peanäitejuht Priit Pedajas – toim) kui Nüganen (Tallinna Linnateatri peanäitejuht Elmo Nüganen – toim), teisiti arvavad. Kui arvavad, siis ma olen asjadest täiesti valesti aru saanud," ütles nii Eesti Draamateatris, Vanemuises kui ka Rakvere teatris töötanud Avandi intervuus Ivar Põllule.

Uudis on refereeritud Publikust.