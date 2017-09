Alkoholiaktsiisi tõusud kimbutavad ka seni odavmaana tuntud lõunanaabrit Leedut, suurem tõus oli nüüd 1. septembril. Ühest küljest see rõõmustab, kuid teisalt hirmutab lätlasi, kes peavad januste leedulaste tule osalt enda peale võtma.

Leedu piiri äärse toidupoe keti Elvi müüjanna Sarmīte rääkis Leedu Delfile, et sai leedulaste ostuvoogudest puhata alles pühapäeva õhtul (3. september - toim.) ning et lätlased ise küll ei osta nii palju vägijooke isegi jõulude-nääride ajal. Müügimahud paisusid kolmekordseks.

„Me müüsime päevaga koormatäie alkoholi maha. Leedulased tulevad tihti nädalavahetustel siia suurtes kogustes alkoholi ostma, kuid see, mis juhtus 1. septembril, oli midagi enneolematut,“ ütles Sarmīte ja märkis, et kohalikud ostavad enamasti suupisteid ja paari kaupa purgi- või plasttaaras alkoholi. Müüjanna märkis, et enamasti käivad ostmas ühed ja samad inimesed iga nädalavahetuse eel ja eelistavad kergemaid jooke kangetele napsidele.

Piiriäärsete tanklate personal märkis, et ka neil on leedulaste alkoholi ostud suurenenud ja seda ostetakse rohkem kui kütust. Ka bensiinijaamades oldakse üllatunud leedukate napsilembuse üle.

Leedu ettevõtete liidu direktor Laurynas Vilimas pole sellisest asjade arengust sugugi üllatunud. Ta arvab, et see on võimudele märk keeldude ja aktsiisitõusude kahjulikkusest riigi eelarvele. „Alkoholi liigtarvitamise probleemi keeldudega ei lahenda. Seda oligi oodata, et Poola ja Läti muutuvad leedu ostjatele enam atraktiivsemaks kui kodupoed,“ ütles Vilimas ja märkis ka salaalkoholi ohule.