„See ei ole mingi õnn, see on kohustus,“ ütleb Ivo Sarapuu, kelle juhitav 17liikmeline valimisliit Terve Vormsi on kohaliku valimised juba võitnud. Vormsi 9liikmelisse volikogusse kandideerib lisaks nende nimekirjale veel vaid kaks Keskerakonna inimest.

„Ma loodan, et inimesed hindavad riigi poolt pakutut – me saame iseseisvalt jätkata,“ ei karda Sarapuu seda, et valimistel osalemine Vormsil kandidaatide vähesuse tõttu passiivseks jääb. „Kodanikud peavad aduma, et nemad on tähtsad. Need kandidaadid tuleb valimistel ritta panna.“

„Ehk on sellest aru saadud, et omavahel ei maksa kakelda,“ arutleb Sarapuu. „Tuleb asjad inimestega läbi rääkida ja siis otsustada. Ehk saame nii palju paremini edasi minna.“

Vaatamata konkurentsi vähesusele ei kavatse Terve Vormsi latti madalale lasta, pealegi jääb Vormsi haldusreformist puutumata, mis tähendab senisest suuremat vastutust.

Minevikus veelgi lihtsamaid valimisi olnud. Näiteks kaheksa aastat tagasi oli Viljandimaa Kõo ja Kolga-Jaani vallas ning Ida-Virumaa Mäetaguse vallas volikokku kandideerimas vaid üks valimisnimekiri. 2002. aastal olid ühe nimekirjaga valimised Pärnumaal Surju ja Tootsi vallas, Läänemaal Nõva vallas ning Tartumaal Võnnu vallas.