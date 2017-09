„Peamine argument e-hääletamisega seaduse järgi edasi minna on fakt, et ühtegi reaalset turvaauku leitud ei ole, kogu ID-kaardi kiipi puudutav on hüpoteetiline,“ sõnas VVK esimees Meelis Eerik.

„Teiseks meie otsuse aluseks on RIA kinnitus, et ID-kaart on Eesti vabariigis turvaline ja kasutatav kõikides e-teenustes. Me ei saa ülejäänud riigist irduda,“ sõnas Eerik.