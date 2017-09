„See rõõmus päev peaks olema veebruaris. Sugu me veel ei tea, aga tänapäeval ongi arstid natuke vastumeelsed ja ei tahagi kohe sugu öelda,“ kinnitab endine kaitseminister Hannes Hanso rõõmsat uudist, et ta saab kuuenda lapse isaks.

Hanso avaldas uudise Err.ee veebisaates „Otse uudistemajast“. „Ma ei ole seda veel avalikult kusagil välja öelnud, aga millalgi peab see hetk olema. Seda enam on põhjust vaadata, et riik oleks kaitstud ja turvaline. Mida rohkem meid on, seda rohkem me peame ise panustama,“ paljastas Hanso. Veebruaris sündiv laps on Hannesele kuues, kuid abikaasa Riinaga neljas ühine. Eelmisest abielust on tal poeg Toomas ning tütar Saara Triinu. Praeguse abikaasa Riinaga on mehel kolm last – Henri Kristjan, Mari Elli ning mullu sündinud Miia Laura.

Huvitav, kas Hannes Hansol ja haridusminister Mailis Repsil on käsil väikestviisi võistlus? Möödunud aastal sai Hannes Hanso viienda lapse isaks. Tänavu sündis Mailis Repsi perre aga kuues laps ja nüüd teatab Hanso, et nendegi perre on oodata uut liiget! „Ma olen ka ise kuuelapselisest perest pärit, seega poleks ma Mailis Repsi osanud selles olukorras kaardile pannagi,“ naerab Hanso vastuseks. „Kui kõigil on tervised head, elamine olemas, katus pea kohal ja sissetulek ka olemas, siis jumala eest. Lapsed tulevad ikka siis, kui sa ise neid tahad. Nii ka seekord,“ sõnab ta.