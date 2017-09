Kogenud petjad suudavad ehk mõne asjaga oma kallima eest tegusid varjata, aga enamasti reedab kehakeel nii mõndagi, kirjutab The Sun.

Kas oled kahtlustanud, et su partneril on keegi teine? Kehakeeleekspert Judi James juhib tähelepanu 12 asjale, mis petja puhul kehakeeles muutub.

Nad ostavad ühe telefoni lisaks. Või kuuldes helinast kargavad järsult püsti, et kõnele vastata. Nad lahkuvad toast, et teha kõnesid või saata sõnumeid. Kõik on lukus ja sul pole võimalust tema telefoni avada.

Ta kulutab rohkem

Petmine käivitab temas taas selle alfaisase tunde - kehakeel muutub. Kuidas ta käitumine, istumine, oleks muutub alfaisasele vastavamaks. Et olla seksikam ja tekitada huvi. Naised muudavad sageli oma garderoobi - valivad paljastavamaid ja nooruslikumaid riideid.

Muutub voodis nõudlikumaks

Ära eelda, et kui ta saab mujalt seksi, siis kodus ta sellest loobub. Petmine võib kirge ja vajadust seksi suhtes tõsta. Ja kõik need uued võtted! Tõusnud enesekindlus saatel võib ta ka oma partnerilt voodis enam oodata.

Jõllitab sind

Kui nad kaaluvad lahkumist, siis võib tulla ette hetki, kus nad jäävad sin justkui jõllitama. Nad ise ei märka seda. Võid ju arvata, et vaatab sind suurest armastusest, kuid tegelt näeb tema ehk vaid põhjuseid, miks sind jätta.

Ta väldib silmsidet

Silmad reedavad mõndagi. Petja ei suuda enamasti oma kaaslasele silma vaadata. Sageli pööravad nad pilgu kõrvale.

Petja hääl muutub

Meeste ja naiste hääl langeb tooni võrra madalamaks, kui neil on peal seksikas tunne. Kui märkad, et su kaaslase hääl on sügavam, siis tasub olla ärksam partneri tegusid jälgima. Lisaks kipuvad inimesed afääris olles rohkem naerma.

Hügieen

Nägid karmi vaeva, et meest kaenlaaluseid pesema saada, kuid nüüd teeb ta seda ilma ütlemata. Petja tahab teda reeta võivatest lõhnadest vabaneda. Nii käivad nad sagedamini end pesemas ja vahetavad riideid.

Tuduriided

Siiani magas su kallim alasti, kuid nüüd on kusagilt silmapiirile tekkinud ööriided. Asi selles, et armukesed kipuvad oma territooriumi märgistama, mistõttu võib su partner üritada varjata maasikaid või kriimustusi.

Ta on närvilisem ja ärevil

Petmine tähendab valetamist ja see tekitab alati stressi. Pilgutab pidevalt silmi, on justkui eemal, hingab kiiresti, klõbistab sõrmedega või kõigutab jalgu. Võibolla naerab närviliselt või iga asja peale.

Jälle teismeline

Enamus petjaid tunnistab, et nende armuke muudab neid nooruslikumaks. Tekib uus huvi teistmoodi muusika vastu, filmid, toit ja alkohol. Kui su kaaslase vanad harjumused, huvid ja meeldimised kipuvad ilma ilmselge põhjuseta muutuma - küsi endalt, et kellele ta üritab meeldida.

Keegi justkui kaob nende elust

Kui senini on pidevalt jutuks olnud mõni sõber või kolleeg, kuid nüüd kaob see inimene teemadest ja pildist üldse, siis on asi kahtlane. Kui järsku teda mainid ja su partner asub keerutama või justkui ei saa asjast aru - ta petab.

Väldib lähedust