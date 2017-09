Alates 4. oktoobrist kuni 27. oktoobrini näeb 15 erinevas Eestimaa paigas varietee-etendust kahes osas „Teid kutsub kabaree!“, mis sai hea vastuvõtu osaliseks juba mulluse tuuri ajal. Etenduse teevad võimsaks kabareediiva Kaire Vilgats ja Showstoppersi imelised tantsijad. Selles kõlavad laulud muusikalidest „Chicago“, „Cabaret“ ja „Burlesque“, kaasaegsed ja klassikalised pophitid eesti ja inglise keeles ning loomulikult ka kuulus kankaan! Etenduses on kasutusel üle 100 glamuurse ja suurejoonelise kostüümi, lavastaja-koreograaf on Kristin Pukka ja idee autor Mikk Purre. „Elu on kabaree! Kergemeelne, kuid mitte kõlvatu. Paheline, kuid mitte kuri. Üleannetu, kuid mitte labane. Võtke sõõmuke šampanjat ja laske end vabaks!“ ütleb etenduse juhtmõte. Kabareediiva rollis olev lauljatar Kaire Vilgats, kes alustas septembris Tallinna ülikoolis sotsiaaltööõpinguid ja peab seetõttu ennast õppetöö ja mitme etenduse vahel jagama, ütleb, et mullu leidis etendus kõigis kohtades väga hea vastuvõtu.

„See oli ääretult positiivne, inimesed tõusid etenduse lõppedes püsti ja aplodeerisid, ja nüüd julgeb trupp seda korrata, sest kogemus oli väga tore. Paljud kohad jäid läbi käimata ja nendele tahaks ka selle etenduse viia,“ sõnab ta. Etenduse kohta ütleb Kaire, et nii tema kui kogu trupp naudivad etendust, sest see on väga mitmepalgeline. Selles on draamat, visatakse nalja ja paljuski diiva enda üle, kusjuures seda teeb ka tema ise.

Loo ülesehitus on stand-up comedy võtmes, mille on kirja pannud Kaire elu aspekte teadev Mikk Purre ja humoorikas võtmes neid seal ka esitatakse. "Meil ei ole otseselt seost „Kabaree“ etendusega, lihtsalt see lugu kõlab seal. Tegelikult on läbiv teema nii-öelda juhtumised minu isiklikus elus ja ikka läbi huumori võtme," seletab Kaire Vilgats, kelle arvates saab elus hakkama ainult läbi naeru ja kes ei oska enese üle naerda, see võikski tulla seda kabareetükki vaatama. Varietee-etendust "Teid kutsub kabaree!" näeb kolmapäeval, 4. oktoobril Rae Kultuurikeskuses; laupäeval, 7. oktoobril Rakvere Teatris; kolmapäeval, 11. oktoobril Vändra Kultuurimajas; nelja-päeval, 12. oktoobril Rapla Kultuurikeskuses; laupäeval, 14. oktoobril Laekvere Rahva Majas; pühapäeval, 15. oktoobril Viimsi Huvikeskuses; teisipäeval, 17. oktoobril Keila Kultuurikeskuses; neljapäeval, 19. oktoobril Jõhvi Kontserdimajas; laupäeval, 21. oktoobril kell 19 ja pühapäeval, 22. oktoobril kell 15 Kuressaare Kultuurikeskuses; esmaspäeval, 23. oktoobril Võru kultuurimajas Kannel; teisipäeval, 24. oktoobril Mooste folgikojas Põlvamaal; kolmapäeval, 25. oktoobril Karksi Valla Kultuurikeskuses; neljapäeval, 26. oktoobril Otepää Kultuurikeskuses ja reedel, 27. oktoobril Elva Kultuurikeskuses. Kõigis paigus algab etendus kell 19.00, vaid kordusetendus Kuressaares 22. oktoobril algab kell 15.00.