Eelmise korraga võrreldes on Eesti Reformierakond kandidaatide arvu radikaalselt vähendanud - 103 kandidaati toona registreeritud 398 kandidaadi asemel.

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit on seadnud üles 170 kandidaati (2013. aastal 230 kandidaati), Sotsiaaldemokraatlik Erakond 125 kandidaati (188), Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 117 kandidaati (86) ning Eestimaa Rohelised 98 kandidaati.

Valimisliitudest esitas pikima nimekirja Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn (117 kandidaati). Vaba Tallinna Kodanik Valimisliit esitas 84, Valimisliit MEIE Tallinn 31, Valimisliit Eesti Ellujäämisliikumine 20, Valimisliit Metroolinn 15 ning Valimisliit Hääled - international and local voices for the prosperous future of Tallinn/rahvusvahelised ja kohalikud hääled Tallinna õitsva tuleviku jaoks kaheksa kandidaati.

Tallinna linna valimiskomisjoni esimees Toomas Sepp rõhutas, et tegemist on esialgsete, kandidaatide andmete kontrollimise käigus mõneti muutuda võivate arvudega. „Varasemad kogemused on näidanud, et mõni üles seatud kandidaat ei pruugi vastata kandideerimiseks seatud reeglitele,“ selgitas Sepp. „Näiteks eelmisel korral vähenes kandidaatide koguarv seetõttu 20 võrra.“

2017 Taliinna Linnavolikogusse esitatud kandidaatide koondtabel:

1. Eesti Reformierakond 103

2. Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 170

3. Sotsiaaldemokraatlik Erakond 125

4. Eestimaa Rohelised 98

5. Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn 117

6. Vaba Tallinna Kodanik Valimisliit 84

7. Valimisliit Eesti Ellujäämisliikumine 20

8. Valimisliit Hääled - international and local voices for the prosperous future of Tallinn/rahvusvahelised ja kohalikud hääled Tallinna õitsva tuleviku jaoks 8

9. Valimisliit MEIE Tallinn 31

10. Valimisliit Metroolinn 15

11. Eesti Keskerakond 508

12. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 117

13. Eestimaa Ühendatud Vasakpartei 37

14. Üksikkandidaadid 8



Kokku: 1451

2013 Tallinna Linnavolikogu valimistel kandideerinute koondtabel:

1. Eesti Keskerakond 454

2. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 86

3. Eesti Reformierakond 398

4. Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 230

5. Sotsiaaldemokraatlik Erakond 188

6. Vaba Tallinna Kodanik Valimisliit 93

7. Valimisliit RODINA 3

8. Valimisliit Tallinna Rohelised 35

9. Üle-eestiline Valimisliit 74

10. Üksikkandidaat 10