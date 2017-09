Juba ammu on linnaisade arvates Tallinna vanalinnas ringi tiirutavad velotaksod nuhtluseks nii linnaelanikele, kui ka linna väisavatele turistidele. Kesklinna valitsuse tellimusel paigaldati suvel isegi Tallinna vanalinna üheksa hoiatusmärki, mis hoiatavad kodanikke illegaalsete velotaksode kasutamise eest. Täna keskpäeval võis näha ka üht kontrollreidi, kus velotaksode juhtide dokumente kontrolliti.

Vanalinna on paigaldatud ka hoiatusmärgid, millel seisab: „Palun hoiduge velotaksodest, nende tegevus on ebaseaduslik.“ Hoiatussildi järgi jääb mulje, justkui oleks kõik velotaksod illegaalsed. Loomulikult pole see päriselt nii. Vanalinnas sõidavad tegelikult ringi nii legaalsed kui ka ilma lubadeta velotaksod. Kahjuks on neil vahet teha võimatu ja seepärast korraldabki politsei aeg ajalt kontrollreide, et terad sõkaldest eraldada. Hoiatusmärgid on üksnes hoiatava eesmärgiga ning ei tähenda velotaksode täielikku keelustamist.

Hoiatusmärgid on paigaldatud peamistele turistide liikumismarsruutidele vanalinna jalakäijate alal: Harju ja Müürivahe ristmikule, Niguliste ja Harju ristmikule, Väike-Karja ja Pärnu maantee ristmikule, Viru ja Aia ristmikule, Pagari ja Laia ristmikule, Nunne ja Laia ristmikule, Dunkri ja Rataskaevu ristmikule, Vana-Viru ja Viru ristmikule, Suur-Karja ja Müürivahe ristmikul.

Velotaksonduses valitseb politsei sõnul hetkel sarnane olukord nagu mõned aastad tagasi taksoturul. Kuid õnneks on lahendus üsna lähedal, sest ilmselt võetakse peagi ka riigikogu poolt vastu otsus, kus velotaksode juhtidele tekib nõue omada teenindajakaarti. Seniks peab aga munitsipaalpolitsei korraldama hoogsalt patrullimist ja üllatushaaranguid, et paljusid jalakäijaid häirivad velotaksod vanalinna südamest kaugemale hirmutada.

Vaata pilte!