Peaminister Jüri Ratas ütles täna Tallinnas Ameerika Kaubanduskoja liikmetega kohtudes, et Eesti peab kasutama kõiki võimalusi, et tihendada kaubandussuhteid Ameerika Ühendriikidega.



Ratas ütles kohtumisel ettevõtjatega, et Eesti ja Ameerika Ühendriikide suhted on paremad kui kunagi varem. Tema sõnul soovib Eesti jätkata koostööd Ameerika Ühendriikidega kõigis valdkondades, sealhulgas ka võitluses terrorismi ja küberohtudega.



Samuti soovib Eesti tema sõnul tihedamat kaubanduskoostööd. „Kui praegu on Ameerika Ühendriigid Eesti ekspordipartnerite hulgas kümnendal kohal, siis Eesti ettevõtetel on võimekust eksporti Ameerika Ühendriikidesse oluliselt suurendada,“ ütles ta.



Ratas andis ettevõtjatele ülevaate ka oma äsjasest töövisiidist Ameerika Ühendriikidesse, kus teda saatis äridelegatsioon. Eelmisel nädalal toimunud visiidi üks eesmärk oli aidata luua tehnoloogiaettevõtete vahel ärikontakte.



Samuti rääkis Ratas kohtumisel Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisest ja Eesti 100. sünnipäevast, aga ka globaliseerumisest ning vajadusest vähendada ühiskondlikku ebavõrdsust. Valitsuse eesmärgiks on tema kinnitusel kaasav majanduskasv, mis jõuab kõigi Eesti inimesteni.