4. novembril esineb Eestis taimetoidumessi raames kuulus jõumees Patrik Baboumian, kes on tuntud kui maailma tugevaim vegan. Baboumian on mitmete riiklike ja rahvusvaheliste jõuspordi tiitlite ning rekordite omanik, muuhulgas on teda pärjatud Saksamaa tugevaima mehe tiitliga.

Patrik Baboumian külastab Eestit esmakordselt.

„Ootan oma reisi väga. Toon Eestisse sõnumi, mis inspireerib ja innustab kõiki,“ lubab ta. Üle maailma tuuritav vegansportlane on võtnud oma eesmärgiks lõhkuda stereotüüpe, mille kohaselt tugevad mehed peavad sööma palju liha.