Tallinna linn ja Eesti jalgpalli liit (EJL) sõlmisid täna koostöökokkuleppe, mille kohaselt panustavad mõlemad osapooled 2018. aasta 15. augustil Tallinnas toimuva UEFA Superkarikafinaali korraldamiseks ja ürituse edukaks läbiviimiseks.

Järgmise aasta 15. augustil toimub Tallinnas A. Le Coq Arenal maailma klubijalgpalli üks tippmänge, UEFA superkarikafinaal.

Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak näeb UEFA superkarikafinaali suurepärase võimalusena Eesti riigi ja Tallinna linna tutvustamiseks. „Otseülekannet superkarikafinaalist vaatab ligi 50 miljonit inimest, Tallinnasse on oodata ligi 10 000 külalist, mis näitab, et tegemist on väga tõsise ettevõtmisega, mille õnnestumise võti on koostöö ja oma initsiatiiv erinevate tegevuste elluviimisel,” lausus Pohlak. „Tallinna linna üheks oluliseks rolliks on võõrustada VIP külaliste õhtusööki, kus on kohal Euroopa jalgpallijuhid.“