Augusti lõpus teatas tänavu Portugalile Eurovisioni võidu toonud laulja Salvador Sobral, et jätab ära kolm välja kuulutatud kontserti, sest tema tervis ei luba lavale astuda ning mees kuulab oma arste. Nüüd teatab ta aga, et lahkub lavalt teadmata ajaks.

Salvador avaldas oma Facebooki lehel video, kus selgitab, mis temaga toimub, vahendab Wiwibloggs. „Pole enam kellegi jaoks üllatus, et mu tervis on õrn. Mul on probleem ja kahjuks on käes aeg anda oma keha teaduse kätesse ning eemalduda kontsertide andmisest ja muusikategemisest,“ räägib Sobral videos. „Pean eemalduma tavaelust ja minema teise, kus minu probleem lahenduse saab. Kahjuks ei tea ma, kui kaua see aega võtab.“

Sobral lubab, et on peagi tagasi. „Kui peagi, ma ei tea.“ Sel reedel annab laulja fännidele tasuta lahkumiskontserdi. „See saab olema ilus ja eriline. Ajutine hüvastijätt. Lisaks edastas Sobral palve ka kõmumeediale. „Palun, et te austaksite mu privaatsust ega küsiks liiga palju küsimusi. See on raske nii mulle kui ka mu lähedastele.“ Portugali meedia on varem väitnud, et artistil on vaid kolm kuud elada jäänud. „Tundub, et ma olen seda kõike juba kauem, kui kolm kuud, lugenud. Loodan teid kõiki peagi näha ja usun, et kõik läheb hästi,“ ütleb Sobral.

Salvador Sobral puudus tervislikel põhjustel Eurovisioni esimestest proovidest ning teda asendas seal õde Luisa. Kui Portugal võistluse võitis, kutsus Salvador Luisa endaga lavale, et koos võidulugu laulda. Juba siis liikusid jutud, et artist vajab südamesiirdamist, kuid see osutus lihtsalt kuulujutuks. Tegelikult peab Salvador aeg-ajalt võitlema songadega, mida siis opereerida tuleb.