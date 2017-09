„Issand jumal, kui kaua ma olen seda hetke oodanud...“ Selliste sõnadega avab Kanal 2 menusari „Pilvede all“ juba täna õhtul uue hooaja!

Järjekorras juba 15. „Pilvede all“ hooaeg algab elevusega, sest lõpuks saabub kauaoodatud kutse Pireti ja Voltsi pulma. Kui paljude jaoks tähendab kutse saabumine rõõmu ja ootusärevust, siis mõnes tekitab roosa ümbrik ka pettumust ja ootamatut segadust. Üks on kindel, õige pea näevad televaatajad, kas Voltsist saab lõpuks see mees, kes täidab Pireti suurima unistuse.

Tänasega algava hooaja märksõnaks ongi abielu oma ilus ja valus. Tõusude ja mõõnadega kulgeb jätkuvalt Mari ja Indreku abielu, kelle suhtesse külvab segadust Riina pidev pildilolek. Nüüd on aga hoopis Mari see, kelle soosiv suhtumine Riinasse põhjustab pingeid nii tööl kui kodus. Pulmamõtted mõlguvad peas ka Kertul ja Andresel, kuid nagu ikka on Erikul oma roll kõigis Kertu valikutes ja otsustes. Jätkuvalt jagub intriige jagub ka Haapsallu, kus Sirje ja Gunnar vaatamata soovile puhtalt lehelt alustada ühtäkki taas uute nutikate ideedega lagedale tulevad. Ning loomulikult ei jää sellest puutumata teisedki…

„Pilvede all“ uus hooaeg algab Kanal 2 ekraanil täna kell 21.30.