Tartu Uus Teater avas eile keset Magasini tänavat toimunud pika laua peoga oma 10. hooaja ja kuulutas välja ühisrahastuse kampaania, mille toel on eesmärgiks osta välja Lai 37 teatrihoone, milles nad hetkel rentnikuna tegutsevad.

Lisaks teatrihoone välja ostmisele on plaanis luua selle maja ümber etenduskunstide keskus ehk teatrikeskus.

Uue Teatri loominguline juht Ivar Põllu selgitab teatrikeskuse olemust järgmiselt: “Plaanitav teatrikeskus on kahe saali ja kureeritud programmiga avatud teatrimaja, kuhu võivad kandideerida oma lavastusega kõik, kellel on pöörased ideid, kuid pole jaksu tegeleda selle elluviimise ebaglamuurse poolega.”

Ühisrahastuse eesmärgiks on koguda kokku 335 000 eurot. Toetust saab avaldada ostes nimelise istekoha plaanitavasse teatrikeskusesse, ostes raamatu „TUT 10: Unistused, prügi ja ajalugu", millesse on koondatud värvikad mälestused, edu- ja häbilood lavalt, lava tagant ja kontorist või soetades pileti Tartu Uue Teatri 2018. aasta suvelavastusele „Kremli ööbikud", mis keskendub Jaak Joala esineja karjäärile ning toimub Narvas Kreenholmi tehases. Suvelavastuse “Kremli ööbukud” piletid tulevad müüki 1. oktoobrist.