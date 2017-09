Sageli kirjutatakse ja räägitakse mingi sodiaagimärgi headest omadustest. Kui hea on seksis Kaljukits või Amburi oskus seltskonnas särada? Kuidas on lood aga erinevate sodiaagimärkide pahedega?

Jäärad on sündinud juhid, mistõttu on neil raske teiste sammul käia. Nad vajavad tähelepanu, kiitust - neid tuleb pidada parimateks. Mõnikord on nad ranged ega hooli inimesest, kui teevad ratsionaalseid otsuseid. Mõnikord on nad valmis end armsate inimeste ees ohverdama.

Pole midagi teha - nad soovivad endale parimat ja leiavad, et teistele on väga raske neist parimat soovida.

SÕNN

Nende eneseaustus ei anna võimalust kompromissiks. Nende ego on üüratu. Tundlikud inimesed, kes ei taha, et neile ülalt alla vaadatakse. Nad on osavad inimestele õppetundide andmises - mõni mõjub suisa kättemaksuna.

KAKSIKUD

Sa ei tunne inimest ära, kui ta ühel hetkel on imeliselt õrn ja armas, kuid juba järgmisel vihane kui kurat. Kaksikuga koos olles pead pidevalt olema valvel. Kaksikutel tekib probleeme usaldusega, sest tema järsud meelemuutused tekitavad ka tema partneris segadust.

VÄHK

Alles ta naeris, kuid nüüd juba karjub vihast. Suurte probleemidega saavad nad hästi hakkama, aga pisikesed mured võivad ta endast hirmuäratavalt välja ajada.

Nende viha on etteaimamatu ja väga agressiivne. Võivad närvidele käia. Tõenäoliselt esimene inimene, kes grupitööst eemaldatakse, sest tal on raske ilusti käituda.

LÕVI

Viha paneb Lõvi tegema asju, mida ta muidu ei teeks. Jama on selles, et nad ei kipu seda hiljem tunnistama. Lõvi parem sõber on ta ise!

NEITSI

Eitavad loogikat, kui see just nende enda oam ei toeta. Valmis oma arvamuse ja uskumuse eest hauani võitlust pidama. Seetõttu on neil vähe sõpru. Sõber saab ju olla vaid see, kes Neitsi ideid toetab.

KAALUD

Sageli väga isekad ja usuvad, et nende õigus on oma tahtmist saada. nad muutuvad kõige armsamateks ja kenamateks inimesteks siis, kui neil on vaja sinult midagi saada. Kui sa neile tähtis ei ole, siis ei tee nad ühtegi liigset liigutust sinu heaks. Kui oled neile aga oluline, siis oled pidevalt tema südames.

SKORPION

Nad ei suuda oma suud kinni hoida. Tuleb ette olukordi, kus nad käituvad sobimatult. Nad võivad vaikida ja inimesed ta ümber peavad oletama, et mida ta mõtleb, kes ta tegelikult on. Või avavad nad oma tõelise pale, mis šokeerib teisi inimesi - mitte heas mõttes. Skorpion kaotab sageli tasakaalu elus ja asjades, mis teistele ei meeldi.

AMBUR

Hooletu Ambur ei ole nähtus. Ajab mõtlematult peak iilaks, teeb tätoveeringu - sa ainult nimeta üks selline totakas asi - Ambur teeb selle teoks! Mõnele võib selline asi sobida, kuid Amburile ei ole see tegelikult hea.

Teatud aja tagant satub Ambur seetõttu sekeldustesse.

KALJUKITS

Nad on iseendaga totaalselt rahulolevad ega näe põhjust, et miks nad peaksid veel vaeva nägema. Nad ei kavatse näha vaeva ja teha tööd selleks, et veel paremaks muutuda. See on aga asi, mis ümbritsevaid inimesi ärritab. Kaljukits ei ole nõus muutuma! Isegi juhul, kui Kaljukits leiab enda juures miskit, mis vajaks muutmist - ta on endaga siiski liialt rahulolev!

VEEVALAJA

Kangekaelne ja selle üle uhke! Veevalajal on oskus olla uhke ja oma vigade üle. Kuigi nad on enamasti avatud, siis mõnikord lööb see kangekaelsus eriti agaralt välja.

KALAD