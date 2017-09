Uus-Meremaal disainitud ja toodetud Sistema To Go toidukarbid ja joogitopsid on kvaliteetsest plastikust ega sisalda ftalaate ja bisefenool A-d (BPA).

Ftalaadid on kemikaalide rühm, mida kasutatakse plastifikaatorina plastesemetes, et muuta need pehmemaks ja elastsemaks. Ftalaate kasutatakse elastsetes plastmänguasjades, vannikardinates, tapeetides, ruloodes, toiduainete pakendites ja plastpakendites jm toodetes.

Väikese koguse ftalaatidega võib kokku puutuda neid kemikaale sisaldavasse pakendisse pakendatud toidu söömisel. Toksilised ained võivad kahjustada hormonaalsüsteemi talitust, tekitada allergilisi haigusi, astmat ja vähktõbe.

Kuna paljud ftalaadid on mürgised, on nende turule viimisele ja kasutamisele on kehtestatud piirangud.

Bisfenool A on endokriinseid häireid põhjustav kemikaal, mis on levinud toidu- ja joogipakendites.

Bisfenool A võib konservipurkide vooderdistest ja plasttoodetest imbuda toidu sisse. Imbumise tõenäosus on seda suurem, mida kuumem on pakendites olev toit ja joogid, samuti on suurem imbumisoht anumate või pudelite kraapimisel või pinna vigastamisel. Kõige vastuvõtlikumad ohtudele bisfenool A-ga on imikud ja lapsed.

Murettekitav on bisfenool A mõju loote, imikute ja laste ajutööle, käitumisele ja eesnäärmetööle. Minimaalset mõju on täheldatud ka varases puberteedieas tüdrukute piimanäärmetele. On tõenäoline, et kokkupuude mõjutab ajutööd, naiste reproduktiiv- ja immuunsüsteemi ning naiste suguelundite arengut.

Seega on väga tähtis kasutada toidukarpe, mis ei sisalda neid kahjulikke aineid. Sistema To Go toodetes ülalkirjeldatud kahjulikud ained puuduvad.

Sistema To Go pakub erisuguseid valikuid: salatikarp on kahekihiline ja kastmetopsiga, joogitops on 700 ml ja sõelaga, toidukarp on kahekihiline ja sektoritega, kauss sobib suurepäraselt pudru, supi või pajaroa kaasavõtmiseks ning sellega on mugav mikrolaineahjus soojendada ning õhuliikumiseks on kaanel eraldi ventiil.