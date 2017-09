Mehe sõnul nähti neli kuud looga vaeva ning see pidi eetris olema järgmisel nädalal, kuid hetkel on veel lahtine, kas see teema ikkagi ka avalikkuseni jõuab.

Täna jõuab televaatajateni aga lugu kahest prouast, kellest üks on eestlanna ja teine jaapanlanna. Naised on üle 50 aasta kirjasõbrad olnud ning saavad üle 44 aasta taas kokku.

"See on üks erakordne sõprus, kus nad erakordselt pika aja jooksul vahetasid kirju ja saadetisi, aga kohtusid ainult ühe korra aastal 1973," rääkis Kärmas. "See näitab, et me ei ole ainult kurjade ja sonkivate teemade saade," naeris ta.