Kas Leevi kandi inimeste ostuharjumused seepeale kardinaalselt muutunud on, pole kindel. Aga kindlasti on külal praegu pood tänu sellele, et kohalikud seljad kokku panid ja kauplemisruumi endale ostsid.

Üks päris oma poe mõtte algatajaid oli Aire Ilves-Luht, kes ütleb, et pigem on tegu sotsiaalse projektiga, mis aitab kogukonda.

„Kasumi pärast me küll poodi ei avanud. Süda hakkas valutama. Istusime koos ja rääkisime, et poodi oleks vaja. Algul võtsime oma poe mõtet huumoriga. Siis leidsime, et mis meil ikka kaotada on. Eesmärk oligi, et oleks võimalikult palju osanikke ja nii ongi ainult ühel meist kaubandustaust. Hüppasime vette täiesti tundmatus kohas,“ tõdeb ta.

Poe käimalükkamine võttis parasjagu aega ja energiat ning kõik osanikud käisid hiljem müüjana külakorda.

Aire poekinnistu ostuhinda pigem välja ei käi, kuid tema sõnul tuli kodumaine kaubanduskett kohalikele inimestele hinna suhtes ka pisut vastu. „Ei salga, on olnud raske, aga see annab jõudu, et ettevõtmine on oma rahva huvides. Poe kasuks otsustamisel oli ju kaalukeeleks see, et nii mõnigi vanem inimene ei saa poeta iseseisvalt hakkama ja nad on sunnitud meilt, oma kodust, linna laste juurde kolima. Ja aitäh kõigile kohalikele inimestele, kes meil poes käivad. Tänu neile pood lahti on,“ ütleb ta.

Väljund ka kohalikule kaubale

Äsja Leevi poodi müüjaks tulnud Margot ütleb, et tema pole omanike seas, küll aga tema vanemad. „Muidugi on neid inimesi, kel on tänutundest pisarad silmis, et pood ikka alles on. Meil on nüüd siin ka kohvinurk. Eriti kaugemalt tulnud inimesed võtavad kohvi ja ajavad lihtsalt juttu. Varasemast erinev on ka see, et oleme poodi võtnud kohalike talunike ja kohalike väikeettevõtete ja käsitöömeistrite toodangut,“ räägib ta.

Leevil on müüjaga suhtlemisel suur roll. Poes käib mitte ainult iseteenindamine, vaid ka sissevõetava kauba valimine.

„Oleme üritanud järjest poodi võtta kaupa, mida inimesed küsivad. Üks klient küsis näiteks, et kus teil sünnipäevakaardid on? Sai poodi kaardid sisse võetud. Kui küsitakse kapsast, kohe helistame kohalikule tootjale,“ ütleb ta.

Aire sõnul ollakse kolmas kuu pärast avamist nullis.

„Miinuses ei ole. Kui tuleb küttehooaeg, siis läheb raskemaks. Varem köeti poodi elektriga. See läheks väga kalliks. Mingi katel on vaja muretseda,“ arvab naine.