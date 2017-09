Mees avastas, et tema tüdruksõber on päris reetliku loomuga, kui too armulõksu langes ja võõra mehe flirdile allus.

Videol on YouTube'i keskkonnas tegutsev Connor Murphy, kes üritab teise mehe naist rajalt maha võtta, kirjutab The Sun.

USA vlogija ajab ligi blondile näitsikule nimega Carly, kelle mees kogu tegevust video vahendusel jälgib. Kuigi naine tunnistab lõpuks, et tal on oma kallim, siis ei meeldi Carlyt jälgivale kallimale sugugi sõbratari flirtiv käitumine.