79 aasta vanuses on surnud kraut-roki legend Holger Czukay, Saksa ansambli Can kaasasutaja ja bassimees.

Can kuulus koos selliste ansamblitega nagu Tangerine Dream, Faust ja Neu! 1970ndate aastate rokiliikumisse, kes kombineerisid rokirütme psühhedeelsete ja eksperimentaalsete uute vormidega. 1960. aastate algul helilooja Karlheinz Stockhauseni käe all õppinud Czukay mängis üheksal Cani albumil ning oli ka nende heliinsener, enne kui 1977. aastal soolokarjääri valis. Saksa rokilegend mängis koos Liebezeitiga Eurythmicsi debüütalbumil ning tegi koostööd U2 kitarristi The Edge'i ja Public Image Limitedi bassimehe Jah Wobble'iga, samuti David Sylvianiga.

Can tuli tänavu aprillis osaliselt kokku, kuid ilma Holgerita. Irwin Schmidt ja Malcolm Moody esinesid koos Londoni sümfooniaorkestri, Sonic Youthi kitarristi Thurston Moore'i ja teiste muusikutega The Can Projecti nime all.