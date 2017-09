Sisekujundusideede portaal homer.ee külastas laulja Daniel Levi ja tema abikaasa Eleri Kalamajas asuvat omanäolist kodu, kust leiab ainult isiklike lugudega seotud asju, mis sümboliseerivad elus juhtunut.

Ühel kenal augustipäeval külastasime Daniel Levi kodu, kelle korterisse sisenedes on kohe tunda kergelt hipsterlikku atmosfääri, sest esikus jääb esmalt silma põnev elektriroller. „Selle rolleri kinkis mulle meie hiinlasest sõber Xiaotian,“ sõnab Daniel, kes teeb kaherattalisega oma igapäevasõite mööda Kalamaja.

Daniel kolis abikaasaga Tallinna kolm aastat tagasi, kui nad ühel hetkel tundsid, et nüüd on aeg Tartust pealinna liikuda. Tallinnas on nad elanud mitmes kodus, kuid piirkonnaks on kogu aeg olnud Kalamaja. „Meile väga meeldib siin elada, kuna jääb tunne, nagu poleks Tartust ära kolinudki,“ sõnab Daniel, kelle päevaseks liikumistrajektooriks on peamiselt Kalamaja-kesklinn.

Oma kodu sisustades

Danieli ja tema abikaasa kodus leidub palju põnevaid elemente ja mööbliaksessuaare. Kui küsime, kuidas need on tekkinud, selgitab Daniel, et kõikidel asjadel on oma lugu. „Kodus olevad esemed on meie ellu lihtsalt tekkinud. Näiteks köögilambi on teinud meie sõber Johanna Tammsalu, kes on pühendunud disainer. Meile väga meeldib, kuidas ta hingega asju teeb,“ rääkis Daniel. Lisaks lampidele on neil kodus palju pleede ja patju Eesti brändilt Woolish. Uurides Danielilt, kas ka nendel esemetel on oma isiklik taust, hakkab mees naerma ja räägib: „Kui olime Liis Lemsaluga talvetuuril, tekkis hull idee, et tahaks reklaampilti teha kahe inimesega ühes kampsunis. Kirjutasime Woolishile, et kas selline asi oleks üldse võimalik, mille peale saime jaatava vastuse. Sealt saime endale Liisiga ägeda kampsuni ning sõbrad, kelle toodang meile ka väga meeldib.“

Vähem on parem

Daniel räägib, et nad on abikaasaga minimalistliku kodu austajad, sest väärtustavad pigem vähem ja kvaliteetseid asju kui palju ja ebakvaliteetseid. „Inimesed soetavad endale kalleid ja kvaliteetseid esemeid, kuid ei kasuta neid. Selle asemel kasutavad nad odavaid asju ja need lähevad väga kiiresti katki,“ arvab Daniel. „Kvaliteetsete asjade eesmärk ongi, et neid kasutataks ja need kestaks,“ ütleb mees, ning lisab, et tänu sellele ei tekki inimestel kodus asjade ülekuhjumist.

Ise tehtud asjad loovad kodutunde

Perekond Viinalasside kodus võib näha palju põnevaid elemente, näiteks statiivi peal seisva fotoaparaadi objektiiv on asendatud lambipirniga ja niimoodi tehtud põrandalamp. Küsimuse peale, kes on seadeldise teinud, vastab Daniel enesekindlalt „Mina!“. Ta räägib, kuidas talle meeletult meeldib nokitseda, sest olles lõpetanud Tartu Kunstikooli, on asjade kombineerimine ja meisterdamine tal veres. „Ma olen koju teinud palju asju ja veel on mitu ideed, mida teha. Kuna ka sõpradele ja abikaasale need meeldivad, siis järelikult ma väga koledaid asju ei tee. Pigem innustatakse mind looma uusi.“

Daniel ütlebki, et kui alustad oma koju asjade meisterdamist, on mõistlik küsida tagasisidet lähedastelt, kes julgelt ütleksid, kas sul on mõistlik ise edasi meisterda või pigem lõpetada ja osta vajalik poest.

Danieli kolm soovitust kodu sisustamisel

Kui sul on koht, kus sa töötad, siis sisusta see nii, et seal oleks mõnus meelde tuletada mälestusi, mis töötegemist soodustavad.

Valguse saamiseks ei pea alati kasutama laelampi, tee lihtsalt nii, et su kodu oleks valgustatud. Mõnusa atmosfääri loob kohtvalgustus. Ära valgusta oma kodu üle, nii kaob hubasus.

Korista juba ennetavalt, mitte ainult siis, kui tolmu näha on.

