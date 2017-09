Kõige tõenäolisem põhjus. Liigne nühkimine ja pühkimine on tekitanud ärrituse.

Kui sa armastad usinalt peput pühkida, siis on soovitatav kasutada pärast hädal käimist hoopis vett. Bidee pole sugugi paha idee. Kui on väga karm ja tugev tualettpaber, siis võib see su ihule nähtamatuid haavakesi tekitada, mis tektiavad sügelust.

Sa kasutad pühkimiseks valet paberit

Osa eelistavad pühkimiseks kasutada potti visatavat niisket salvrätti, kuid ka see võib tekitada ärritust ja viia sügeleva tagumikuni. Nii mõnigi inimene võib olla allergiline niisketele abivahenditele. Kui ilma nendeta ei saa, siis tuleks valida lõhnatud ja allergeenivabad . Oluline on ka niiskusest enne aluspesu jalga panemist vabaneda.

Sa sõid midagi vürtsikat

Sinu söödud toit võib mõjutada häda number kaks. Kohvi, tomatid, õlu ja vürtsiaks toit - see muudab su kaka happeliseks. See võib su peput ärritada ja sügelema ajada.

Seal all on liialt niiske

Kui tagumik on liialt niiske, siis ka see on põhjus, mis võib ajada sügelema. Eriti kerkib see esile suvel. Oluline on pärast pesu pepu kuivaks kuivatada ja kanda hingavat aluspesu.