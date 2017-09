Eesti moe tähtsündmus Tallinn Fashion Week toob 11.-14. oktoobril lavale särava moespektaakli, esitledes moepublikule 22 disaineri ja brändi värskeid kollektsioone ning pärjates suurejoonelise Kuldnõela gala raames kodumaise moedisaini eredamaid tähti. Sügisesel moenädalal astuvad üles Kristian Steinberg, Embassy of Fashion, Tiina Talumees, Katrin Aasmaa, BonBon Lingerie, Iris Janvier ning mitmed teised tunnustatud moekunstnikud.



Kodumaise moeaasta tähtsündmus ja Eesti rõivadisaini lipulaevu koondav moenädal Tallinn Fashion Week leiab sel sügisel aset kolmeteistkümnendat korda, seades end 11.-14. oktoobriks sisse Telliskivi Loomelinnakus paikneva Vaba Lava teatrisaali. Neli päeva kestev moemaraton toob publiku ette 22 Eesti disaineri uued kollektsioonid, nende hulgas ka Kuld- ja Hõbenõela auhindadele nomineeritud moekunstnike värskeima loomingu.



"Tallinn Fashion Weekist on saanud kõige olulisem sündmus Eesti moeelus, tuues kaks korda aastas kokku siinse moedisaini paremiku ja esitledes Eesti moekunsti nii kodumaisele moerahvale kui ka nimekatele väliskülalistele," sõnab ürituse peakorraldaja Anu Kikas. "Sel sügisel naaseme moenädalaga Telliskivi Loomelinnakusse, et pakkuda nii disaineritele kui ka ürituse külastajaile mõnusat ja inspireerivat vaheldust," lisab ta.



Sügisese moenädala avalöök leiab aset 11. oktoobril, mil lavale astub rahvusvahelisel moeareenil ilma tegev Kristian Steinberg. Moenädala avatendusele järgneb aga suurejooneline Kuldnõela gala, kus antakse üle Eesti tähtsaim moeauhind ja tunnustatakse siinse moemaastiku säravamaid tähti. Eesti ihaldatuim moedisaini auhind Kuldnõel antakse silmapaistvale moedisainerile või kaubamärgile loomingulise järjepidevuse eest vähemalt viimase viie aasta vaates ja selle nominentideks on Kadri Kruus, Marit Ilison ning Kristina Viirpalu moebrändiga KV Couture. Lisaks Kuldnõelale antakse üle ka Hõbenõel, millega tunnustatakse viimase aasta meeldejäävaimat panust meie moeellu ning mille nominentideks on sel aastal Xenia Joost, Mari-Liis Saretok brändiga Kokomo Collection ning Mare Kelpman rõivabrändiga Kelpman Textile.



Tallinn Fashion Weeki teisel päeval astuvad moepubliku ette Sirimiri, Mammu Couture, Iris Janvier ja Tallinn Dolls by Karolin Kuusik ning kolmandal päeval BonBon Lingerie, Nymf, Katrin Aasmaa, Diana Arno ja Tiina Talumees. Sügisese moenädala viimast ehk neljandat päeva jäävad lõpetama Vilve Unt, Piret Kuresaar, Liina Stein ning ühenduse Embassy of Fashion alla koondunud nimekad disainerid.



Lisaks TFW põhiprogrammile löövad sel aastal moenädalal kaasa ka mitmed teised disainerid, avades huvilistele oma stuudiod ning pakkudes võimalust piiluda Eesti moe köögipoolele. 12. oktoobril löövad ateljeede uksed valla KÄT, Marimo, Stuudio Nahk, Birgit Skolimowski ning ehtekunstistuudio GRAM.



Tallinn Fashion Weeki piletid jõuavad müügile 1. oktoobril ning on saadaval nii Piletilevis kui ka üritusel kohapeal. Sügisese moenädala esitlejaks on Absolut ning ürituse toimumisele aitavad kaasa ka Oriflame, Torres, Eva Professional Hair Care, Sokos Hotels, Vitamin Well ja RGB.



Kuldnõela gala esitlejaks on Kaubamaja. Kuldnõela ja Hõbenõela võitjaid ootab lisaks ihaldatud tiitlile ees ka luksuslik puhkus Estonia Resort Hotel & Spas ning hinnalised auhinnad Goldtime'ilt.

Tallinn Fashion Weeki programm



Kolmapäev 11.10

18.00 Kristian Steinberg

20.00 Kaubamaja esitleb: Kuldnõel

Neljapäev 12.10

18.00 Sirimiri, Mammu Couture

19.30 Iris Janvier

21.00 Tallinn Dolls by Karolin Kuusik

Reede 13.10

18.00 BonBon Lingerie, Nymf

19.30 Katrin Aasmaa, Diana Arno

21.00 Tiina Talumees

Laupäev 14.10

18.00 Vilve Unt, Piret Kuresaar

19.30 Liina Stein

21.00 Embassy of Fashion