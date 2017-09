Eile pärastlõunal avasid Tartus Mootor Grupp ja SEBE uue kaasaegse bussidepoo. Koguinvesteering kaasaegse ja kõigi tänapäevaste lahendustega depoo rajamiseks ulatus 2,4 miljoni euroni.

Mootor Grupi juhatuse esimehe Hugo Osula sõnul on Tartu uus bussidepoo oluline teetähis Eesti kvaliteetse ühistransporditeenuse arendamisel. “Tänased Eesti bussipargid on aastatega amortiseerunud ja ühistranspordi vajaduste muutudes oma kompaktsuse kaotanud. Kõrge kvaliteediga teenuse pakkumiseks on vaja kaasaja nõudmistele vastavaid bussidepoo terviklahendusi. Tartu uus depoo on selles vallas Eestis üks esimesi,” rääkis Osula.

Ta lisas, et bussidepoo eesmärk on olla Mootor Grupi ettevõtete Lõuna- Eesti keskuseks. “Panus Tartu baasi arengusse on meie jaoks pikaajaline investeering. Toetame sellega nii Tartu linna kui üldisemalt Eesti sisest kaugliini liiklust. Investeeringust saavad kasu mitte ainult Mootor Grupi ettevõtted, aga tervikuna kogu piirkond ja ühistranspordivaldkond,” selgitas Osula.

Uues bussidepoos toimetavad hetkel igapäevaselt kõik SEBE 65 Tartu linnaliini teenindavat bussi. Lisaks sellele on parkimiskohti baasis veel 20-le Mootor Grupi kontserni ettevõtetele kuuluvatele bussidele, mis samuti loodud logistikakeskuses teenuse osutamiseks vajalikke tugiteenuseid kasutama hakkavad.

Bussidepoo kaasaegne läbisõidetav remondihall võimaldab üheaegset hooldust teha kuni kuuele 15-meetrisele bussile, lühemaid busse mahub korraga remondihalli veelgi rohkem. Tänu läbisõidetavale remondihallile on muutunud võimalikuks ka 18-meetriste lõõtsbusside remont oma remondibaasis, mis varasemalt puudus.

Bussibaasis asub lisaks täiskompleksele remondihallile samuti kaasaegne bussipesula, milles teostatakse igapäevaselt sise- ja välispesu ning keemilist puhastust Tartu linnaliine teenindavatele bussidele. Pesula suudab ööpäevas teha üle 100 sõiduki sise- ja välispesu ning annab hea võimaluse pakkuda kvaliteetset pesulateenust ka kõigile teistele suurtele sõidukitele. Mootor Grupi Tartu bussidepoo pesula on ainuke nii Tartus kui kogu maakonnas, mis pakub 24 h pesulateenust olles keskendunud just suurtele sõidukitele.

Lisaks busside remondi- ja hoolduse lahenduste arendamisele on olulisel kohal bussidepoosse rajatud nn bussijuhtide hotell, milles korraga võib leida ööbimiskoha koos elementaarsete olmetingimustega (köök, pesemisvõimalused) kuni kuus bussijuhti.

Uue bussidepoo arendamisel on arvestatud juba ka tulevikuarengutega. Selleks on jäetud vajalikud reservid potentsiaalseteks laienemisvõimalusteks ajal, mil tekivad uued nõudmised bussiteenuse pakkumiseks. Seda näiteks nii tankimistaristu kui täiendavate parkimiskohtade loomise näol.

