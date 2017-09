TV3 esitles uut tõsielusarja „Me saime lapse“. Kohal olid saates osalejad: blogija Mariann ja abikaasa Kardo, hiidlased Birgit ja Tõnis, kassapidaja Linda ja laotööline Mario ning õmbleja Riina ja logistik Madis. Viies osaleja, joogaõpetaja Karina ei saanud kahjuks üritusel osaleda. Samuti olid kohal ka sarjategijad Kertu ja Margus Sikk. Üheskoos tähistati uue sarja sündimist suure beebipeoga!

Juba täna õhtul jõuab eetrisse uus tõsielusari „Me saime lapse“, kus viis julget Eesti noort naist, eesotsas staarblogija Mallukaga, on esimesed inimesed Eestis, kes toovad sel sügisel nii julge avameelsusega ekraanile oma lapsesaamise loo!

Milline on elu kõige olulisem teekond, mis on täis nii lootust kui ka hirmu aga ka suurt armastust? Tänases osas hakkavad sündmused koheselt juhtuma ja pikka ootamist pole – kõik viis naist sünnitavad juba esimeses saates! Kuidas kulgeb sünnitus? Kellel on laps ohtlikus asendis ning kes viiakse operatsiooniplokki, et teha erakorraline keisrilõige? Päris mitu sünnitust võtavad dramaatilise pöörde.

Uus tõsielusari „Me saime lapse“ stardib juba täna kell 20.00 TV3s!