„Ma kardan, et minust tehakse üks nendest ebasurnutest. See oleks nõme,“ rääkis mees.

Mees ei rääkinud palju selle kohta, et kellest võib saada seitsme kuningriigi valitseja, kuid ta ennustas, et osad peategelased võivad surma saada ning taas ellu ärgata osana Öökuninga armeest.

„Mõned peakarakterid muundatakse kindlasti, seega hakkab ringi jooksma sinisilmseid põhitegelasi. Ja, jumala eest, ma loodan, et see ei ole mina. See tähendaks hommikuti kolme tundi meikimist,“ tõdes ta, kartuses, et seda välja öeldes teevadki sarja stsenaristid temast zombie.